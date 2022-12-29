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Подозреваемый в коррупции замглавы Минтранса Башкирии не смог удержаться на работе

Сегодня, 12:40

Подследственный замглавы Минтранса Башкирии не смог обжаловать отстранение от работы

Суд отказался удовлетворить жалобу Виктора Жулькова.

Первый замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков обвиняется в превышении полномочий по предварительному сговору при ремонте дороги в Сибае. Двумя неделями ранее Ленинский районный суд отстранил его от исполнения обязанностей заместителя ведомства.

Задержан первый замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков
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Решение было принято по ходатайству следователя, посчитавшего, что оставаясь на своем посту, Жульков, может оказать давление на подчиненных или еще как-то воспрепятствовать разбирательству по делу. При этом обвиняемому назначили ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения — 13200 рублей.

Адвокат чиновника пытался опротестовать это решение, однако апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу. Решение Ленинского райсуда вступило в силу.

#Наталья Балыкова#2
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