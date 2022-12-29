Подозреваемый в коррупции замглавы Минтранса Башкирии не смог удержаться на работе

Первый замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков обвиняется в превышении полномочий по предварительному сговору при ремонте дороги в Сибае. Двумя неделями ранее Ленинский районный суд отстранил его от исполнения обязанностей заместителя ведомства.
Решение было принято по ходатайству следователя, посчитавшего, что оставаясь на своем посту, Жульков, может оказать давление на подчиненных или еще как-то воспрепятствовать разбирательству по делу. При этом обвиняемому назначили ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения — 13200 рублей.
Адвокат чиновника пытался опротестовать это решение, однако апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу. Решение Ленинского райсуда вступило в силу.