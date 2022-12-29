Подозреваемый в коррупции замглавы Минтранса Башкирии не смог удержаться на работе

Решение было принято по ходатайству следователя, посчитавшего, что оставаясь на своем посту, Жульков, может оказать давление на подчиненных или еще как-то воспрепятствовать разбирательству по делу. При этом обвиняемому назначили ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения — 13200 рублей.