Подарки под елку: какие бренды смартфонов используют жители Башкирии

При выборе подарков также можно учесть, что пользователи-женщины чаще расходуют интернет-трафик на технике от Samsung, а вот представители сильного пола предпочитают выходить в сеть с Xiaomi. Также прекрасную половину, вероятно, порадуют аксессуары к смартфонам: гарнитуры, наушники. Второй год подряд они проводят в разговорах по телефону на 15% больше времени, чем мужчины.