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Posted 29 декабря 2022, 06:05

Published 29 декабря 2022, 06:05

Modified 29 декабря 2022, 06:15

Updated 29 декабря 2022, 06:15

Подарки под елку: какие бренды смартфонов используют жители Башкирии

Подарки под елку: какие бренды смартфонов используют жители Башкирии

29 декабря 2022, 06:05
Фото: 1MI.
В тройке самых популярных производителей гаджетов новый лидер, а Apple снова не смог попасть в топ. Эксперты МегаФона провели анализ по устройствам абонентов, как за год изменились потребительские предпочтения жителей региона.

К декабрю 2022 года на первом месте оказался китайский Xiaomi. Смартфонами бренда пользуются 27% абонентов оператора в республике. Год назад приверженцев у этого производителя было на 3% меньше. Второе место занял прежний лидер Samsung, который имеет сейчас долю 25%. На третьей позиции — Huawei с результатом 18%. Apple, хотя и продемонстрировал некоторый рост среди клиентов МегаФона, остался четвертым в рейтинге.

При выборе подарков также можно учесть, что пользователи-женщины чаще расходуют интернет-трафик на технике от Samsung, а вот представители сильного пола предпочитают выходить в сеть с Xiaomi. Также прекрасную половину, вероятно, порадуют аксессуары к смартфонам: гарнитуры, наушники. Второй год подряд они проводят в разговорах по телефону на 15% больше времени, чем мужчины.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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