Подарки под елку: какие бренды смартфонов используют жители Башкирии

Posted 29 декабря 2022, 06:05
Published 29 декабря 2022, 06:05
Modified 29 декабря 2022, 06:15
Updated 29 декабря 2022, 06:15
К декабрю 2022 года на первом месте оказался китайский Xiaomi. Смартфонами бренда пользуются 27% абонентов оператора в республике. Год назад приверженцев у этого производителя было на 3% меньше. Второе место занял прежний лидер Samsung, который имеет сейчас долю 25%. На третьей позиции — Huawei с результатом 18%. Apple, хотя и продемонстрировал некоторый рост среди клиентов МегаФона, остался четвертым в рейтинге.
При выборе подарков также можно учесть, что пользователи-женщины чаще расходуют интернет-трафик на технике от Samsung, а вот представители сильного пола предпочитают выходить в сеть с Xiaomi. Также прекрасную половину, вероятно, порадуют аксессуары к смартфонам: гарнитуры, наушники. Второй год подряд они проводят в разговорах по телефону на 15% больше времени, чем мужчины.