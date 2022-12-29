Не все 60 минут. «Салават» сам себе испортил гостевой матч с «Трактором»

После домашних 1:5 с «Амуром» мы сообщали, что «Салават Юлаев» не ведет активных переговоров. Инсайд оказался почти стопроцентным — до дедлайна переходов клуб лишь перевел на односторонний контракт КХЛ защитника «Тороса». Даже не сообщив об этом.
32-летний Михаил Мамкин (правый хват, рост 185 см, масса 90 кг) не выступал в этом сезоне в КХЛ, в сезонах 18/19-21/22 запомнился блокированными бросками. Вероятно, подписание — попытка углубить скамейку после перелома ребер у Григория Панина.
Организация со второй игры сезона лишена потенциальной звезды атаки Джошуа Хо-Сэнга, больше месяца травмирован ключевой защитник для большинства Райан Мерфи, команда сталкивается с недостатком глубины состава.
Ни на одну из этих проблем менеджмент не отреагировал усилением состава и не представил публике исчерпывающего объяснения пассивности на рынке. Болельщикам от гендиректора Рината Баширова нужнее действия, а не ирония в телеграме.
Вне зависимости от исхода плей-офф руководство клуба подточило к себе доверие.
Матч с «Автомобилистом» не доиграли крайний нападающий Алексей Пустозеров и защитники Григорий Панин и Павел Коледов. Последний — из-за попадания шайбы в ногу, от которого оправился.
Как нам рассказывали, повреждение Пустозерова касается мышцы. Номер 92 не вышел на матч против своего первого тренера Анвара Гатиятулина, но он находится с командой в поездке.
В третьем звене появился Егор Сучков, пропустивший две предыдущие встречи. Капитаном был заявлен Александр Кадейкин. Ранее центрфорвард примерил литеру C в игре с Белоруссией за сборную России на Кубке Первого канала.
Как и ожидалось, Панина в паре с Шакиром Мухаммадуллиным сменил Виктор Антипин. Всего в заявке три молодых защитника: Мухаммадуллин (20 лет), Александр Комаров (20 лет) и Ярослав Цулыгин (18 лет).
В связи с отсутствием Панина нагрузка распределилась в сторону увеличения игрового времени более опытных защитников: 20:28 сыграл Коледов, 19:48 Антипин, 19:26 Науменков, 17:53 Бирюков.
«Уже опытный» Мухамадуллин сыграл 16:48. Цулыгин — 12:50 (больше было лишь в трех играх), Комаров — 11:28 (второй максимум сезона).
Ярослав не сумел отреагировать на отскок шайбы перед четвертым голом. Возможно, ему еще рано в КХЛ, но у клуба нет «лимитчика» 2003 года рождения и приходится заявлять более юного.
В сезоне 22/23 уфимцы поначалу хуже всего действовали именно в стартовых двадцатиминутках. И Виктор Козлов, и игроки не раз после поражений сетовали именно на первый игровой отрезок. Но впоследствии он стал и остается лучшим.
В Челябинске статистика не сработала — 0:2 за половину периода. Владимир Ткачев снова провел успешный матч против «бело-зеленых» (вспомнил свое прошлое в «Ак Барсе»?), оформив дубль.
И эти, и два других гола вызывают желание развести руками — «Трактору» они дались уж слишком легко (но Виктор Козлов поддержал Илью Ежову на пресс-конференции) и лишь в случае второго можно упрекать госпожу удачу:
Важен и контекст третьей и четвертой шайбы — они случились тогда, когда «СЮ» был не хуже соперника по качеству игры и добавил в первую очередь в единоборствах. Удалось глубже проводить шайбу в зону атаки и добывать себе пространство.
Давление в чужой зоне вошло в статистику во много благодаря второму периоду. Во втором периоде гости улучшили качество входа с контролем 5 на 5: 11-10 против 8-11 в первом. Хотя и «Трактор» подтянулся — 7-7 против 7-11.
«Бело-зеленые» немало бросали с дальней дистанции, видимо, желая в третьем подряд матче забросить с подставлением, но акцентированных попыток получилось немного. Защитники «черно-белых» в своих бросках оказались активнее и точнее.
|СЮ
|Трактор
|Corsi for (CF)
|79
|60
|CF, %
|56,83%
|43,17%
|Голы 5 на 5
|2
|4
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|21
|30
|PDO, %
|96,19%
|103,81%
|Броски мимо створа
|37
|26
|БВ вообще
|23
|35
|Доля БВ в общем числе бросков
|38,33%
|57,38%
|Доля БВ 5 на 5 в Corsi for
|26,58%
|50,00%
|БВ за минуту в атаке
|1.81
|2.69
|Блокшоты за минуту в защите
|0.85
|1.66
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|6
|6
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|9
|4
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|4
|2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|2
|0
|БВ первой тройки
|6
|8
|БВ защитников
|8
|16
|Пробросы 5 на 5
|1
|5
|ВВбр после пробросов
|5
|1
|Вход 5 на 5
|26
|18
|Брак при входе 5 на 5
|28
|23
|Эффективные попытки входа, %
|48,15%
|43,90%
|Вброс 5 на 5
|5
|4
|Брак при вбросе 5 на 5
|18
|12
|Эффективные попытки вброса, %
|21,74%
|25,00%
|Использование входа 5 на 5, %
|70,13%
|71,93%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|38
|29
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|100
|78
|Эффективные смены в атаке, %
|38,00%
|37,18%
|Вход 5 на 5 с БВ
|14
|14
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|25,93%
|34,15%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|3
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|8,70%
|18,75%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|17
|17
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|12,32%
|15,89%
Потихоньку просыпаться «юлаевцы» стали даже после первой шайбы: провели активную смену с двумя бросками, вынудили проброситься и совершили опасный перехват с броском Евгения Тимкина.
Команда Анвара Гатиятулина смотрелась куда выгоднее относительно себя осенней. В нынешней «регулярке» они впервые справились с уфимцами (ранее 3:2 и 6:4 в Уфе, 3:0 в Челябинске).
Современный «Трактор» быстрее, плотнее в средней зоне, хорошо выходит из защиты, в своей зоне предлагает настырную опеку и очень уверенно контролирует шайбу в большинстве (3 блокшота «СЮ» в первой попытке).
А так же они не удалились сами, приняли на себя 21 «юлаевский» бросок и не стали «сушить» счет в третьем периоде. Помимо гола, например, был шанс Теему Пулккинена.
Гости выдержали десятое по эффективности большинство КХЛ (недавно справились с лидирующим по этому показателю «Авангардом» и следующим вторым «Автомобилистом») и действительно боролись до последнего.
Голы, возможно, слегка вратарские, но Александр Кадейкин и Николай Кулемин ими показали, что они не зря лидеры команды. Если бы у них было больше огневой поддержки, табличные дела «бело-зеленых» шли бы лучше.
Кстати, Александр Комаров стал соавтором второй шайбы. Это его второй ассист в КХЛ.
Даже несмотря на удаление Евгения Бирюкова в третьем периоде и пропущенный четвертый гол, «юлаевцы» оставляли себе шансы на победу до тех пор, пока на 57-й минуте не допустили глупое удаление за нарушение численного состава.
На исходе 13-й минуты произошел бой в легком весе. Александр Хмелевский (рост 183, масса 85) сошелся с челябинцем Никитой Тертышным (рост 173, масса 68). Американец сумел повалить на лед своего оппонента.
В ТВ-картинку не попало начало эпизода. На пресс-конференции номер 55 не стал детализировать, почему начал драку, но сказал, что его ударили, пока он был без шайбы.
Как бы то ни было, это позитивный момент для раздевалки. Хмелевский уже не в первый раз сбрасывает перчатки — башкирская публика в принципе познакомилась с ним благодаря драке на предсезонке и пацанской цитате.
Команде так и не удалось провести все 60 минут сконцентрировано и уверенно. Последняя игра календарного года призвана исправить это. Александр показывает, что как минимум с зарядом проблем не будет.
30 декабря 18:30. Авангард — Салават Юлаев