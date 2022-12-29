Координационная группа по вопросам СВО сформирует "тепловую карту" проблем в регионах

Секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак провел первое рабочее заседание координационной группы по вопросам, которые связаны с обеспечением военнослужащих и их семей в регионах. Ежемесячно в режиме онлайн будет создаваться “тепловая карта”, а доклад предоставляться главе государства.
Как пишет издание rostovgazeta.ru вице-спикер Совфеда Андрей Турчак рассказал, что координационная группа создавалась с целью выявления и устранения связанных с СВО проблем, которые возникают на системной основе. Он подчеркнул, что какие-то решения приходят с запозданием, в том числе законодательные, а координационная группа будет устранять бюрократические проблемы и посредников при их принятии.
Турчак отметил, что группа по вопросам СВО будет инструментом, который позволит контролировать полноту и своевременность выплат участникам специальной военной операции, оснащения военнослужащих и обеспечения членов их семей - все это гарантировано государством в соответствии с принятыми главой государства решениями.
В рамках заседания было принято решение создать подгруппы, которые будут работать по основным направлениям: развитию мобилизационных мощностей, мобилизационному учету, материально-техническому оснащению военнослужащих, поддержке их семей, военно-патриотическому воспитанию и образованию граждан Российской Федерации. Таких подгрупп будет пять.
На сайте ER.RU пишут, что координационная группа будет также участвовать в проведении информационно-разъяснительной работы, которая связана с вопросами по мобилизационной подготовке и мобилизации, в задачу группы будет входить анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодых россиян и подготовка предложений по производству необходимой для войск и воинских формирований продукции.