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Координационная группа по вопросам СВО сформирует "тепловую карту" проблем в регионах

Сегодня, 11:14
Фото: ЕР
Глава Российской Федерации Владимир Путин поручил партии “Единая Россия” сформировать координационную группу по вопросам СВО.

Секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак провел первое рабочее заседание координационной группы по вопросам, которые связаны с обеспечением военнослужащих и их семей в регионах. Ежемесячно в режиме онлайн будет создаваться “тепловая карта”, а доклад предоставляться главе государства.

Как пишет издание  rostovgazeta.ru вице-спикер Совфеда Андрей Турчак рассказал, что координационная группа создавалась с целью выявления и устранения связанных с СВО проблем, которые возникают на системной основе. Он подчеркнул, что какие-то решения приходят с запозданием, в том числе законодательные, а координационная группа будет устранять бюрократические проблемы и посредников при их принятии.

Турчак отметил, что группа по вопросам СВО будет инструментом, который позволит контролировать полноту и своевременность выплат участникам специальной военной операции, оснащения военнослужащих и обеспечения членов их семей - все это гарантировано государством в соответствии с принятыми главой государства решениями.

В рамках заседания было принято решение создать подгруппы, которые будут работать по основным направлениям: развитию мобилизационных мощностей, мобилизационному учету, материально-техническому оснащению военнослужащих, поддержке их семей, военно-патриотическому воспитанию и образованию граждан Российской Федерации. Таких подгрупп будет пять.

На сайте ER.RU пишут, что координационная группа будет также участвовать в проведении информационно-разъяснительной работы, которая связана с вопросами по мобилизационной подготовке и мобилизации, в задачу группы будет входить анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодых россиян и подготовка предложений по производству необходимой для войск и воинских формирований продукции.

 

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