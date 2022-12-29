Координационная группа по вопросам СВО сформирует "тепловую карту" проблем в регионах

Как пишет издание rostovgazeta.ru вице-спикер Совфеда Андрей Турчак рассказал, что координационная группа создавалась с целью выявления и устранения связанных с СВО проблем, которые возникают на системной основе. Он подчеркнул, что какие-то решения приходят с запозданием, в том числе законодательные, а координационная группа будет устранять бюрократические проблемы и посредников при их принятии.