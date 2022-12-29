Более 80 туристов из Уфы застряли в аэропорту Алматы перед Новым годом

По словам девушки, она и еще 82 туриста не могут в запланированный срок вылететь из Алматы на Пхукет, Таиланд, так как авиакомпания Utair задержала стыковочный авиарейс на более чем 5 часов, однако представитель организации пообещал туристам, что борт авиакомпании Air Astana до Таиланда их дождется.