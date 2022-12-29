Более 80 туристов из Уфы застряли в аэропорту Алматы перед Новым годом

За несколько дней до Нового года туристы из Уфы застряли в аэропорту Алматы по причине задержки транзитного рейса на 5 часов 23 минуты. Об этом в социальных сетях сообщает одна из туристок.
По словам девушки, она и еще 82 туриста не могут в запланированный срок вылететь из Алматы на Пхукет, Таиланд, так как авиакомпания Utair задержала стыковочный авиарейс на более чем 5 часов, однако представитель организации пообещал туристам, что борт авиакомпании Air Astana до Таиланда их дождется.
К сожалению, по прилете в Алматы уфимцы узнали горькую правду — самолет улетел без них, а следующий авиарейс Алматы-Пхукет только 2 января.
Информацию о задержке авиарейса Уфа-Алматы на 5 часов 23 минуты подтвердили Mkset в пресс-службе аэропорта Уфы. Однако отметили, что за более подробной информацией лучше обратиться непосредственно в саму авиакомпанию.
Mkset направил запрос в Utair.