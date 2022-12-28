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Запрет на продажу алкоголя, смерть школьницы и изменения в работе автобусов в Уфе

Сегодня, 17:01
Фото: Максим Кондратьев / 1MI
О главных событиях 28 декабря в Уфе и республике — в дайджесте Mkset

Бездыханное тело школьницы обнаружили на лестничной клетке в жилом доме по улице Ферина в Уфе.  Отмечается, что у рта девочки была пена, что по предположению журналистов, может свидетельствовать о наступившем отеке легких. По данным телеканала РЕН-ТВ, у девочки был вейп и курительная жидкость.

В Уфе в период новогодних праздников ограничат продажу алкоголя. Запрет на продажу спиртного будет действовать с третьего по пятое января, в указанный период алкоголь можно будет приобрести с 10:00 до 17:00. Также 6 января запрет на продажу спиртного вводится с 17:00.

В 2023 году у некоторых жителей Башкирии не будет запускаться мессенджер WhatsApp*. Дело в том, что устаревшие модели смартфонов не успевают за обновлениями мессенджера. Напомним, что в сентябре разработчики приложения объявили о прекращении поддержки смартфонов на программном обеспечении iOS 10 и Android 4, мессенджер работал, однако не получал обновления. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь

 

Работа некоторых автобусных маршрутов в Уфе в новогоднюю ночь будет продлена до 02:00. Как уточняет «Башавтотранс», время работы автобусов будет продлено до двух часов ночи с интервалом 20-30 минут. Подробнее ознакомиться со списком маршрутов можно ознакомиться здесь. Также стало известно, какая развлекательная программа ждёт жителей Уфы в новогодние праздники. Список мероприятий включает в себя театрализованные представления, спортивные мастер-классы и сабантуи. 

#Азамат Нухов
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