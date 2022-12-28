Запрет на продажу алкоголя, смерть школьницы и изменения в работе автобусов в Уфе

В 2023 году у некоторых жителей Башкирии не будет запускаться мессенджер WhatsApp*. Дело в том, что устаревшие модели смартфонов не успевают за обновлениями мессенджера. Напомним, что в сентябре разработчики приложения объявили о прекращении поддержки смартфонов на программном обеспечении iOS 10 и Android 4, мессенджер работал, однако не получал обновления. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.