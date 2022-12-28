Запрет на продажу алкоголя, смерть школьницы и изменения в работе автобусов в Уфе

Бездыханное тело школьницы обнаружили на лестничной клетке в жилом доме по улице Ферина в Уфе. Отмечается, что у рта девочки была пена, что по предположению журналистов, может свидетельствовать о наступившем отеке легких. По данным телеканала РЕН-ТВ, у девочки был вейп и курительная жидкость.
В Уфе в период новогодних праздников ограничат продажу алкоголя. Запрет на продажу спиртного будет действовать с третьего по пятое января, в указанный период алкоголь можно будет приобрести с 10:00 до 17:00. Также 6 января запрет на продажу спиртного вводится с 17:00.
В 2023 году у некоторых жителей Башкирии не будет запускаться мессенджер WhatsApp*. Дело в том, что устаревшие модели смартфонов не успевают за обновлениями мессенджера. Напомним, что в сентябре разработчики приложения объявили о прекращении поддержки смартфонов на программном обеспечении iOS 10 и Android 4, мессенджер работал, однако не получал обновления. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Работа некоторых автобусных маршрутов в Уфе в новогоднюю ночь будет продлена до 02:00. Как уточняет «Башавтотранс», время работы автобусов будет продлено до двух часов ночи с интервалом 20-30 минут. Подробнее ознакомиться со списком маршрутов можно ознакомиться здесь. Также стало известно, какая развлекательная программа ждёт жителей Уфы в новогодние праздники. Список мероприятий включает в себя театрализованные представления, спортивные мастер-классы и сабантуи.