Юрист рассказал, как уволить работника за неоднократное нарушение трудовой дисциплины

Как информирует NEWS.ru, эксперт отметил, что недобросовестные работники кадровых служб иногда разбираются в законодательстве лучше своих начальников. При этом, все основания для увольнения работника прописаны в ст. 81 ТК РФ.
“Самые популярные [основания для увольнения]: однократное грубое и неоднократные нарушения трудовой дисциплины — прогулы, оставление рабочего места без уважительной причины, появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушение требований по охране труда и другие”, - отметил Хаминский.
Он подчеркнул, что для увольнения материально ответственного лица необходимо подтверждение факта присвоения или утери вверенных ценностей или денежных средств. Еще одним достаточно проверенным способом уволить недобросовестного сотрудника является аттестация, которую он, по всей видимости, провалит.