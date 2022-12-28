Вице-премьер Белоусов: за период укрепления рубль успел сыграть свою роль

На данный момент уменьшение доходов предприятий отражается на инвестициях. Ситуацию может улучшить некоторое снижение рублевого курса – в пределах 70-80 рублей за единицу нацвалюты США. Свою точку зрения Белоусов озвучил в ходе беседы с сотрудниками канала «Россия 24».
Кроме того, политик считает, что курс в 70—80 рублей за 1 USD обеспечит компенсацию снижения экспортных доходов РФ. Об этом информирует Russian.rt.com.
Ранее сообщалось о заявлении Алексея Заботкина, зампредседателя Центробанка, о том, что курс рубля падает в связи со снижением стоимости нефти.