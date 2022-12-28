В зимние месяцы с кисломолочными продуктами!

Чем же полезны кисломолочные продукты? Во-первых, все кисломолочные продукты содержат полезные микроэлементы и витамины — кальций, магний, витамины А, В, С, D, белки и полезные жиры. Кефир усваивается очень легко и является стимулятором пищеварения, поскольку в составе есть бактерии, которые обитают в микрофлоре кишечника. Ряженка по своему действию на организм очень похожа на кефир, но в ней больше кальция и фосфора, а также витамина D, который необходим для усваивания кальция. Она более калорийна, чем кефир. Йогурт содержит, пожалуй, самую широкую группу витаминов В, а также лакто- и бифидобактерии, которые улучшают усвоение питательных веществ в организме человека. Стоит также напомнить, что тем, кто плохо усваивает молоко, вернее — лактозу в нем, можно потреблять кисломолочные продукты.