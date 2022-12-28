В зимние месяцы с кисломолочными продуктами!

Один из проверенных способов меньше болеть и тратить деньги на лекарства — правильно питаться, регулярно получать необходимые для организма микроэлементы, усиливать микрофлору кишечника и, таким образом, иммунитета. Одними из признанных лидеров таких продуктов являются кисломолочные продукты.
Уфагормолзавод с самого своего основания в 2015 году производит такие продукты под маркой «Молочный фермер». С 2017 года ассортимент кисломолочной продукции расширился за счет бренда «Молочная крепость», название которого акцентирует внимание на том, что молочные продукты полезны. Наконец, в конце 2020 года в производство были запущены кефир, ряженка и йогурт для детей от 3-х лет — в рамках бренда «Два котенка». Кроме того, начались поставки с социального канала (школы, детские сады), также эти продукты теперь можно купить практически во всех сетях республики, в том числе «Магните», «Пятерочке», «Монетке», «Ярмарке» и «Байраме».
Чем же полезны кисломолочные продукты? Во-первых, все кисломолочные продукты содержат полезные микроэлементы и витамины — кальций, магний, витамины А, В, С, D, белки и полезные жиры. Кефир усваивается очень легко и является стимулятором пищеварения, поскольку в составе есть бактерии, которые обитают в микрофлоре кишечника. Ряженка по своему действию на организм очень похожа на кефир, но в ней больше кальция и фосфора, а также витамина D, который необходим для усваивания кальция. Она более калорийна, чем кефир. Йогурт содержит, пожалуй, самую широкую группу витаминов В, а также лакто- и бифидобактерии, которые улучшают усвоение питательных веществ в организме человека. Стоит также напомнить, что тем, кто плохо усваивает молоко, вернее — лактозу в нем, можно потреблять кисломолочные продукты.
— Всем желаем в наступающем году не болеть, больше потреблять кисломолочных продуктов, заботиться о себе и близких! А мы постараемся обеспечить всех наших потребителей вкусными и полезными молочными продуктами, доступными по цене и наличию на полках магазинов. Самое главное хочется пожелать, чтобы в 2023 году у каждого было мирное небо над головой, здоровья и благополучия в каждой семье! С Новым Годом! — подчеркнул гендиректор «Уфагормолзавода» Ильдар Файзуллин.
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