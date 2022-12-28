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В Уфе суд вынес приговор экс-управляющей банка, похитившей из кассы 48 млн рублей

Сегодня, 03:22
Фото: 1MI
Деньги женщина похищала в период с декабря 2016 по июль 2019 года.

В Уфе Калининский райсуд вынес приговор экс-управляющей банка, которая при помощи подчиненной похитила из кассы около 48 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, девушку признали виновной по уголовному делу об особо крупной растрате и мошенничестве.

Известно, что будучи руководителем отделения банка девушка в период с декабря 2016 по июль 2019 года получала из кассы деньги. Недостачу экс-управляющая скрывала расходными ордерами о снятии наличных со счетов клиентов. Далее ее подчиненная проводила их по кассе.

Кроме того, по указанию девушки, менеджеры оформили договоры страхования жизни 23 человек и полисы на сумму более 1,3 миллиона рублей без фактической их оплаты. За это они получили мотивационные выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Так, экс-управляющую банка признали виновной и приговорили к лишению свободы на срок 5 лет и 6 месяцев. К слову, ее сообщница была обсуждена ранее.

Приговор в законную силу не вступил.

#Элина Сайфранова
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