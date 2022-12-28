В Уфе суд вынес приговор экс-управляющей банка, похитившей из кассы 48 млн рублей

В Уфе Калининский райсуд вынес приговор экс-управляющей банка, которая при помощи подчиненной похитила из кассы около 48 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, девушку признали виновной по уголовному делу об особо крупной растрате и мошенничестве.
Известно, что будучи руководителем отделения банка девушка в период с декабря 2016 по июль 2019 года получала из кассы деньги. Недостачу экс-управляющая скрывала расходными ордерами о снятии наличных со счетов клиентов. Далее ее подчиненная проводила их по кассе.
Кроме того, по указанию девушки, менеджеры оформили договоры страхования жизни 23 человек и полисы на сумму более 1,3 миллиона рублей без фактической их оплаты. За это они получили мотивационные выплаты в размере 50 тысяч рублей.
Так, экс-управляющую банка признали виновной и приговорили к лишению свободы на срок 5 лет и 6 месяцев. К слову, ее сообщница была обсуждена ранее.
Приговор в законную силу не вступил.