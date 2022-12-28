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В Уфе при неизвестных обстоятельствах умерла школьница

Сегодня, 10:49

В подъезде многоэтажки в Уфе нашли мертвую девятиклассницу

Тело 15-летней девочки обнаружил сосед.

Мертвая школьница лежала в подъезде на улице Ферина накануне, 27 декабря, сообщила пресс-служба Следкома по Башкирии. На ее теле заметили каких-либо травм или ран.

Обстоятельства гибели подростка сейчас устанавливают следователи, они уже изучили место происшествия. Причины смерти школьницы выяснят медэксперты. В поисках причин произошедшего следователи работают с родителями девочки, собирают объяснения очевидцев.

По данным РЕН ТВ, школьницу заметили прямо возле двери у ее квартиры на 12 этаже жилого дома. Ее нашел мужчина из соседней квартиры.

У рта умершего подростка была пена — по предположению журналистов, это могло свидетельствовать о наступившем отеке легких. По данным телеканала, у девочки был вейп и курительная жидкость.

Известно, что у подростка есть родители и старшая сестра. Все они жили в одной квартире.

 

#Наталья Балыкова#Происшествия#2
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