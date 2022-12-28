В новогодние праздники в Уфе нельзя будет приобрести алкоголь

Так, с 3 по 5 января уфимцы и гости башкирской столицы смогут приобрести алкоголь только с 10:00 до 17:00, также 6 января запрет на продажу спиртного вводится с 17:00. Во все остальные дни реализация алкоголя осуществляется в штатном режиме.