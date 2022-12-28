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В новогодние праздники в Уфе нельзя будет приобрести алкоголь

Сегодня, 10:57
Фото: Артур Салимов / 1MI

В Уфе в период новогодних праздников на несколько дней ограничат продажу алкоголя

Ограничения продлятся в течение нескольких дней

В период новогодних праздников в этом году в Уфе будут действовать ограничения на продажу алкоголя. Об этом напоминает пресс-служба городской администрации.

Так, с 3 по 5 января уфимцы и гости башкирской столицы смогут приобрести алкоголь только с 10:00 до 17:00, также 6 января запрет на продажу спиртного вводится с 17:00. Во все остальные дни реализация алкоголя осуществляется в штатном режиме.

В мэрии Уфы также напоминают, что данные ограничения распространяются только на продажу алкоголя в сфере розничной торговли. Жители и гости города смогут беспрепятственно приобретать алкоголь в заведениях общепита.

 

#Азамат Нухов#Общество
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