В новогодние праздники в Уфе нельзя будет приобрести алкоголь

В период новогодних праздников в этом году в Уфе будут действовать ограничения на продажу алкоголя. Об этом напоминает пресс-служба городской администрации.
Так, с 3 по 5 января уфимцы и гости башкирской столицы смогут приобрести алкоголь только с 10:00 до 17:00, также 6 января запрет на продажу спиртного вводится с 17:00. Во все остальные дни реализация алкоголя осуществляется в штатном режиме.
В мэрии Уфы также напоминают, что данные ограничения распространяются только на продажу алкоголя в сфере розничной торговли. Жители и гости города смогут беспрепятственно приобретать алкоголь в заведениях общепита.