В Башкирии создан совет при главе региона по развитию культуры и искусства

В Башкирии создан совет по развитию культуры и искусства. Как сообщается в указе главы региона, председателем совета стал Радий Хабиров, его замом назначен первый заместитель руководителя администрации главы региона по внутренней политике Урал Кильсенбаев, а секретарем — министр культуры РБ Амина Шафикова.