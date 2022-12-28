В Башкирии создан совет при главе региона по развитию культуры и искусства

В Башкирии создан совет по развитию культуры и искусства. Как сообщается в указе главы региона, председателем совета стал Радий Хабиров, его замом назначен первый заместитель руководителя администрации главы региона по внутренней политике Урал Кильсенбаев, а секретарем — министр культуры РБ Амина Шафикова.
Известно, что в состав совета включены певец Радик Юльякшин, карикатурист Камиль Бузыкаев, художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета Аскар Абдразаков и многие другие. С полным списком члена совета по развитию культуры и искусства можно ознакомиться здесь.