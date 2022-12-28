В Башкирии частные приюты для животных получат господдержку

В Башкирии частные приюты для животных получат государственную поддержку. Как сообщает пресс-служба парламента Башкирии, соответствующий законопроект был принят депутатами республики в первом чтении. В частности, изменения будут внесены в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан».