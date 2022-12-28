В Башкирии частные приюты для животных получат господдержку

В Башкирии частные приюты для животных получат государственную поддержку. Как сообщает пресс-служба парламента Башкирии, соответствующий законопроект был принят депутатами республики в первом чтении. В частности, изменения будут внесены в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан».
Так, владельцы частных приютов могут получить меры господдержки, которые предусмотрены законом «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан». Как заявляет спикер парламента Константин Толкачев, поддержка будет стимулировать развитие частной инициативы, что в свою очередь позволит сократить количество бездомных животных.
Кроме того, отмечается, что без частной инициативы пожизненное содержание бездомных собак в приютах невозможно.
— В Уфе, по примерной оценке, порядка 30 тысяч бездомных собак. При этом в городе до сих пор нет государственных приютов для животных. Вот уже несколько лет ведутся разговоры о строительстве одного такого приюта стоимостью 120 млн рублей. Огромные деньги. Но решит ли он проблему, если учесть, что его вместительность — всего 700 особей? Нет, не решит. В то же время у нас есть волонтеры, которые готовы заниматься бездомными животными, есть частные приюты.
Так, по оценкам спикера парламента, господдержка частных приютов для животных обойдется Башкирии дешевле строительства государственных приютов.