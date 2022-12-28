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Цены на услуги ЖКХ в Башкирии не будут повышать в течение двух лет

Сегодня, 11:20
Индексация тарифов за коммунальные услуги в в 2023 году составит 0%, заявила председатель госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк.

Цены на услуги ЖКХ будут заморожены на период до 2024 года. Соответствующее решение было ранее принято на федеральном уровне. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Башинформ» сообщила председатель госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк.

Как уточнила Бурдюк, тарифы на услуги ЖКХ в этом году были проиндексированы два раза — в июле и в декабре. Таким образом повышение тарифов, изначально запланированное на лето 2023 года, было перенесено на конец текущего 2022 года.

Сообщается, что индексация тарифов за коммунальные услуги в в 2023 году составит 0%, плановое же их изменение запланировано на лето 2024 года.

«В прогнозе социально-экономического развития министерства экономразвития России написано, что в 2023 году индексация тарифов на коммунальные услуги составит 0%. И только с июля 2024 года идет плановое изменение тарифов», — подчеркнула руководитель республиканского ведомства, — отметила Светлана Бурдюк.
#Азамат Нухов#Общество
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