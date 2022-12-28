Сотрудники ОМК вручили новогодние подарки детям с инвалидностью в Благовещенске

— Работники завода, как всегда, с открытым сердцем откликнулись на акцию «С миром на елке». Кто-то принес деньги на покупку подарков, кто-то передал на благотворительность детские новогодние наборы, а кто-то вызвался в качестве волонтера помочь в организации праздника. Мы счастливы, что удалось на одной волне сработать с давно нам дружественным фондом «Вместе». Эта помощь вознаграждена сотнями улыбок детей, — прокомментировал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.