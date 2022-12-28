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Сотрудники ОМК вручили новогодние подарки детям с инвалидностью в Благовещенске

Сегодня, 11:35
Фото: ОМК
Сотрудники Объединенной металлургической компании (ОМК) в Благовещенске и благотворительный фонд «ОМК-Участие» провели традиционную акцию «С миру по елке» и подготовили новогодние подарки для детей с инвалидностью, которые по состоянию здоровья не смогут пойти на городскую елку.

Более 20 детей получили сладкие подарки и игрушки — символ наступающего года и развивающие игры. К акции поздравления детей подключился благовещенский благотворительный фонд «Вместе», который неоднократно становился получателем грантов на развитие и масштабирование своих инициатив по программам ОМК. Фонд подготовил для каждого ребенка индивидуальную развлекательную программу с учетом особенностей здоровья.

Фото: ОМК

— Работники завода, как всегда, с открытым сердцем откликнулись на акцию «С миром на елке». Кто-то принес деньги на покупку подарков, кто-то передал на благотворительность детские новогодние наборы, а кто-то вызвался в качестве волонтера помочь в организации праздника. Мы счастливы, что удалось на одной волне сработать с давно нам дружественным фондом «Вместе». Эта помощь вознаграждена сотнями улыбок детей, — прокомментировал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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