Россияне узнали, где есть самые дешевые ингредиенты для новогодних салатов

СТМ – аббревиатура, применяемая для обозначения собственных торговых марок сетей, поставляемых по их заказам производителями. Цены на такие продукты обычно самые низкие, поскольку их рекламой торговые сети не занимаются. Качество же от этого не страдает. Нередко под упаковкой с широко разрекламированным брендом скрывается тот же продукт, что и в скромной упаковке СТМ.