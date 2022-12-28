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Россияне узнали, где есть самые дешевые ингредиенты для новогодних салатов

Сегодня, 19:10
Фото: pxhere.com
Специалисты аналитического отдела одной из крупнейших торговых сетей России установили индекс стоимости традиционных для страны новогодних салатов – селедки под шубой и оливье. Расходы на эти новогодние блюда можно сократить на 25% и более, если покупать продукты под собственной торговой маркой сети

Общая стоимость продуктов широко известных в РФ брендов для приготовления среднестатистического объема оливье весом 2,2 кг составила 254,6 рубля. Тот же объем салата, приготовленный из собственных брендов «Пятерочки», дает возможность экономии до 37% суммы, которая в результате снижается до 160,2 рубля. 

 

В течение года цена на составляющие брендовых продуктов для оливье выросла на 2%, а на СТМ – не изменилась. Об этом пишет newsnn.ru.

 

СТМ – аббревиатура, применяемая для обозначения собственных торговых марок сетей, поставляемых по их заказам производителями. Цены на такие продукты обычно самые низкие, поскольку их рекламой торговые сети не занимаются. Качество же от этого не страдает. Нередко под упаковкой с широко разрекламированным брендом скрывается тот же продукт, что и в скромной упаковке СТМ.

 

Рекордсменом по низким ценам на ингредиенты для салата из числа разрекламированных брендов стала Выкса (225,4 руб.), а набор продуктов из СТМ оказался самым дешевым в Набережных Челнах (155,2 руб.). В Москве на составляющие оливье в среднем придется потратить 301,1 руб., а если выбрать ингредиенты из СТМ – всего 165,8 руб.

 

«Тазик» селедки под шубой объемом 1,9 килограмма клиентам торговой сети обходится примерно в 200 рублей при выборе товаров от известных брендов. Если покупать продукты СТМ, то его стоимость составит 149,4 рубля (дешевле на четверть). Кроме того, подсчитано, что стоимость блюда из продуктов СТМ снизилась за год на 4%, а стоимость салата из ингредиентов популярных марок, напротив, выросла на те же 4%.

 

Самые выгодные цены на составляющие этого салата из продукции известных марок зафиксированы в Сызрани (160,2 руб.) и Тольятти (161,5 руб.), а самыми демократичными ценами товаров СТМ могут похвастать Тюмень (150,8 руб.) и Иркутск (152 руб.). Жители Петербурга смогут полакомиться селедкой под шубой из продуктов известных брендов, потратив 202 рубля, а из продуктов СТМ – всего за 164,7 рубля.

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