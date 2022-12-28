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Росавиация: безопасные перевозки в РФ обеспечиваются сертификатами летной годности

Сегодня, 07:25
Росавиация проинформировала о том, что для осуществления безопасных воздушных перевозок в РФ выдано достаточно сертификатов летной годности.

Ведомство заявило, что сейчас при помощи тех лайнеров, которые обеспечены сертификатами летной годности, можно реализовать безопасные воздушные перевозки российскими компаниями в рамках заявленных программ полетов.

По данным федерального агентства свыше 90% воздушных судов, прежде зарегистрированных в иностранных реестрах, проинспектированы специалистами и обеспечены сертификатами летной годности. Об этом сообщает Russian.rt.com.

Минтранс РФ ранее заявил, что все отечественные авиакомпании переведены на российские системы бронирования.

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