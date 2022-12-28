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Министр обороны Австрии Таннер: В Европе ожидаются сбои в энергетике

Сегодня, 07:44
По мнению министра обороны Австрии Клаудии Таннер, в европейских странах в ближайшие месяцы не исключены сбои в энергетике. Они могут быть спровоцированы “хакерскими атаками на энергосистемы”. Она считает, что такого рода сбои – лишь вопрос времени.

Соответствующее заявление Таннер сделала в беседе с представителями издания  Die Welt, пишет russian.rt.com. По словам министра, атаки хакеров являются одним из средств гибридной войны для Москвы. Доказательств якобы готовящихся атак она не привела. “Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, наступят ли они, а в том, когда они наступят”, – заявила Таннер. Она считает, что отключения возможны как в Австрии, так и в других европейских странах.

 

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