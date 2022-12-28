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Мэр Уфы утвердил проект развития территории в Черниковке

Сегодня, 04:24
Фото: 1MI
Проектом подразумевается комплексное развитии территории площадью 40,8 тыс. квадратных метров.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев накануне, 26 декабря, утвердил проект комплексного развития территории в 40,8 тыс. квадратных метров в Черниковке. Застраиваться будет квартал, ограниченный улицами Интернациональной, Маяковского, Победы.

Так, на улице Интернациональной будут снесены признанные аварийными дома № 53, 55, 57, 65 и 67. Сносу подлежат и гаражи, располагающиеся на данной территории.

Кроме того, в проекте отмечается, в квартале могут возвести жилые дома на не более чем 60% территории. В ЖК будут предусмотрены парковки, социальная и коммунальная инфраструктура.

Реализовать проект необходимо в течение 7 лет после заключение договора о комплексном развитии территории.

#Элина Сайфранова
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