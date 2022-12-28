Мэр Уфы утвердил проект развития территории в Черниковке

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев накануне, 26 декабря, утвердил проект комплексного развития территории в 40,8 тыс. квадратных метров в Черниковке. Застраиваться будет квартал, ограниченный улицами Интернациональной, Маяковского, Победы.
Так, на улице Интернациональной будут снесены признанные аварийными дома № 53, 55, 57, 65 и 67. Сносу подлежат и гаражи, располагающиеся на данной территории.
Кроме того, в проекте отмечается, в квартале могут возвести жилые дома на не более чем 60% территории. В ЖК будут предусмотрены парковки, социальная и коммунальная инфраструктура.
Реализовать проект необходимо в течение 7 лет после заключение договора о комплексном развитии территории.