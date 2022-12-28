Куда сходить в Уфе в новогодние праздники: публикуем полный список мероприятий

До Нового года остаются считанные дни. Город подсвечивает праздничная иллюминация, над главными площадями возвышаются елки, застыли в ожидании посетителей деловые городки. В грядущие новогодние праздники уфимцев и гостей столицы ожидает насыщенная развлекательная программа. Подробнее о расписании мероприятий — в материале Mkset.
Несколькими неделями ранее Уфу с официальным визитом посетил Дед Мороз. Сказочный персонаж прибыл в башкирскую столицу на поезде из Великого Устюга, а встречала его многолюдная толпа. Праздничная резиденция Деда Мороза позднее открылась на Набережной в Уфе. Увидеться с героем сказок уфимцы смогут вплоть до 14 января. Отмечается, что 31 декабря резиденцию можно будет посетить с 12:00 до 2:00. В остальные дни резиденция будет открыта для посетителей ежедневно с 12:00 до 21:00.
Так, в канун Нового года — 31 декабря уфимцы и гости башкирской столицы смогут увидеть выступления профессиональных артистов, солистов и коллективов художественной самодеятельности. Праздничное мероприятие пройдет с 22:30 до 02:30 на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром. Примерно в это же время с 22:00 до 03:00 на площадке перед Гостиным двором стартует новогодний фестиваль «TERRA ZIMA». Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу: яркие выступления артистов, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, а также интерактивные игры на свежем воздухе.
Первого января в Уфе пройдет множество мероприятий спортивно-оздоровительной направленности. Забег обещаний» в рамках новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA пройдет первого января в 12:00 на территории гостиного двора. Как поясняют организаторы, первый день года люди по всему миру дают себе обещания на год вперед и бегут для достижения своих целей. Протяженность дистанции составит 2023 метра.
В парке «Кашкадан» первого января в 12:00 наряду с забегом пройдет ещё и Фестиваль скандинавской ходьбы. «Забег обещаний» в 11:00 в сквере 50-летия Победы и в 12:00 в парке «Демский», микрорайон Яркий, а уже в 11:30 в парке 50-летия Победы пройдет День башкирской (скандинавской) ходьбы с соревнованиями на свежем воздухе в возрастных группах 55+.
В 15:00 первого января в центре Уфы пройдет костюмированный парад и конкурс карнавального костюма в рамках новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA» с маршрутом шествия: Гостиный двор — ул. Ленина — ул. Коммунистическая — сцена на площади Гостиного двора (со стороны ул. Коммунистической). Сообщается, что в завершение подведут итоги и наградят победителей. Также для всех желающих будет организована праздничная дискотека и интерактивное театрализованное представление.
В 12:00 второго января возле Гостиного двора в рамках новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA» пройдет «Зимний сабантуй». Гостей мероприятия ждет конкурс самоваров, гастрономическая ярмарка, народные гуляния и концерт звезд эстрады
В 11:00 на набережной реки Белой (на спуске с Конгресс-холла «Торатау») Лыжно-лучный биатлон в рамках новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA». Через два часа — в 13:00 на той же локации состоится парад конно-санных экипажей.
Также в этот день в 11:00 по адресу ул. Заозерная, 2 состоится новогодний турнир по хоккею «Дед Мороз VS Санта-Клаус». На стадионе «Олимп» тем временем пройдут семейные старты на коньках.
В 15:00 в парке имени Мажита Гафури пройдут соревнования по фигурному катанию и конькобежному спорту «Сверкающий лед». В программе мероприятия также мастер-класс по фигурному катанию и старты на коньках на различные дистанции.
На шестое января запланированы мероприятия в парке «Баланово». Так, в 17:00 пройдут соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня», здесь же в 12:00 пройдет турнир «Золотая шайба», в 16:00 — Забег Дедов морозов, а в 17:00 — Рождественская лыжня.
Отметим также, что в ночь с шестого на седьмое января в 19 храмах Уфы пройдут Праздничные богослужения в рамках Рождества Христова. С седьмого по восьмое января на Солдатском озере в парке имени Якутова пройдут рождественские купания среди моржей.
А восьмого января в 13:00 на площади перед Гостиным двором состоится Конкурс «Лучший рождественский стол».