Куда сходить в Уфе в новогодние праздники: публикуем полный список мероприятий

Так, в канун Нового года — 31 декабря уфимцы и гости башкирской столицы смогут увидеть выступления профессиональных артистов, солистов и коллективов художественной самодеятельности. Праздничное мероприятие пройдет с 22:30 до 02:30 на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром. Примерно в это же время с 22:00 до 03:00 на площадке перед Гостиным двором стартует новогодний фестиваль «TERRA ZIMA». Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу: яркие выступления артистов, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, а также интерактивные игры на свежем воздухе.