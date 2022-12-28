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Госжилнадзор оспорит в суде разрешение на застройку территории бывшего «А-кафе» в Уфе

Сегодня, 07:21
Фото: 1MI
Разрешение на строительство жилого комплекса на территории, где ранее располагалось «А-кафе», было выдано мэрией Уфы.

Госжилнадзор намерен оспорить в суде выданное мэрией Уфы разрешение на застройку территории бывшего «А-кафе». Как сообщает агентство «Башинформ» у администрации города не было полномочий на выдачу данного разрешения.

Отмечается, что жилая многоквартирная застройка на данной территории является условно разрешенным видом строительства и разрешение могло быть выдано только по результатам общественных слушаний. Также, когда данное разрешение выдавалось, на участке была установлена защитная зона от Госцирка и кинотеатра «Искра» в 200 метров.

Так, Госжилстройнадзор ранее выдавал предписание в адрес мэрии Уфы для устранения нарушения, однако требования выполнены не были. В связи с этим, по данным «Башинформа», был подан иск в Арбитражный суд Башкирии.

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#Элина Сайфранова
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