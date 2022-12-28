Госжилнадзор оспорит в суде разрешение на застройку территории бывшего «А-кафе» в Уфе

Госжилнадзор намерен оспорить в суде выданное мэрией Уфы разрешение на застройку территории бывшего «А-кафе». Как сообщает агентство «Башинформ» у администрации города не было полномочий на выдачу данного разрешения.
Отмечается, что жилая многоквартирная застройка на данной территории является условно разрешенным видом строительства и разрешение могло быть выдано только по результатам общественных слушаний. Также, когда данное разрешение выдавалось, на участке была установлена защитная зона от Госцирка и кинотеатра «Искра» в 200 метров.
Так, Госжилстройнадзор ранее выдавал предписание в адрес мэрии Уфы для устранения нарушения, однако требования выполнены не были. В связи с этим, по данным «Башинформа», был подан иск в Арбитражный суд Башкирии.