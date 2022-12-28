Одним из основных регионов добычи антрацита в России является Кузнецкий бассейн, расположенный в Кемеровской области и частично в соседних областях. Этот бассейн содержит одно из крупнейших залежей антрацита в мире. Кузнецкий антрацит имеет высокую углеродность, низкое содержание золы и серы, что делает его очень ценным для использования в металлургии и энергетике. Компания, которой ранее руководил Максим Барский Сибантрацит — «Сибантрацит» — является крупнейшим в России производителем антрацита.