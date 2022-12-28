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Снежная лавина с крыши дома едва не убила двух пенсионерок в Уфе

Сегодня, 11:53
Фото: Антон Засимов / 1MI
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения

В Нефтекамске двое пенсионерок чудом спаслись от снежной лавины, сошедшей с крыши жилого дома. Видео с камер видеонаблюдения публикует телеграм-канал Mash Batash.

Сообщается, что инцидент произошел ранее во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте. На кадрах видно, как две женщины ведут непринужденную беседу у одного из подъездов, как вдруг с крыши дома на них обрушивается снег.

Пенсионерки чудом сумели отбежать от лавины, однако одна из женщин не смогла устоять на ногах и поскользнулась — на помощь ей пришли очевидцы.

#Азамат Нухов#Происшествия#Видео
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