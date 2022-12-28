Снежная лавина с крыши дома едва не убила двух пенсионерок в Уфе

В Нефтекамске двое пенсионерок чудом спаслись от снежной лавины, сошедшей с крыши жилого дома. Видео с камер видеонаблюдения публикует телеграм-канал Mash Batash.
Сообщается, что инцидент произошел ранее во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте. На кадрах видно, как две женщины ведут непринужденную беседу у одного из подъездов, как вдруг с крыши дома на них обрушивается снег.
Пенсионерки чудом сумели отбежать от лавины, однако одна из женщин не смогла устоять на ногах и поскользнулась — на помощь ей пришли очевидцы.