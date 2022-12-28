Две нетрезвые женщины в Башкирии пытались повесить и забить кирпичами собаку

Сообщается, что две нетрезвые девушки приволокли собаку на территорию заброшенной фермы. Там злоумышленницы попытались повесить животное — для этих целей на шею животного они предварительно надели удавку. Однако убить животное таким образом им не удалось, тогда собаку решили забить кирпичами. Отмечается, что за происходящим наблюдали несовершеннолетние.