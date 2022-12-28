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Две нетрезвые женщины в Башкирии пытались повесить и забить кирпичами собаку

Сегодня, 12:17
Фото: Антон Засимов / 1MI
За жестокое обращение с животными женщины получили штраф по 20 тысяч рублей

Две нетрезвые девушки бросали кирпичами в повешенную собаку. Инцидент произошел ранее в одной из деревень Благоварского района республики. Об этом сообщает местный суд.

Сообщается, что две нетрезвые девушки приволокли собаку на территорию заброшенной фермы. Там злоумышленницы попытались повесить животное — для этих целей на шею животного они предварительно надели удавку. Однако убить животное таким образом им не удалось, тогда собаку решили забить кирпичами. Отмечается, что за происходящим наблюдали несовершеннолетние.

Несмотря на множество травм, собака выжила. На помощь ей пришли местные ветеринары, зафиксировавшие у животного разрывы тканей, сотрясение мозга, а также множественные ссадины, ушибы и переломы.

Обе злоумышленницы в полном объеме признали свою вину в содеянном. Каждый из них был назначен штраф на сумму 20 тысяч рублей.

 

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#Азамат Нухов#Общество
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