ЖК Grand&Grand вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК

22 декабря на площадке НОСТРОЙ состоялось заседание жюри самого масштабного в России конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК, на котором были определены финалисты в первой региональной группе номинаций. И группа компаний «Первый Трест» вновь подтвердила своё лидерство. Жилой комплекс Grand&Grand вышел в финал в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан».
Всего в конкурсе 144 номинации. Заявки на участие в них подали 1512 номинантов. Все жилые комплексы оценивались экспертами сферы недвижимости по 106 критериям среди которых такие важные для комфорта характеристики, как: социальная инфраструктура в пешей доступности, благоустройство и безопасность дворового пространства, эргономика планировочных решений и конечно же архитектурные особенности проекта.
— Мы очень рады, что ЖК Grand&Grand в очередной раз получил заслуженную оценку среди профессионалов отрасли. Этот комплекс регулярно подтверждает свой статус уникального проекта. Он уже дважды вошел в ТОП-5 лучших строящихся ЖК бизнес-класса России, по итогам федеральной премии Urban Awards в 2021 и 2022 году. А теперь вышел в финал федерального конкурса ТОП ЖК. Но самое важное, что этот ЖК высоко оценило не только профессиональное сообщество, но и покупатели. Например, секция Б была распродана на 70% всего за 4 месяца. А на данный момент идёт процедура ввода в эксплуатацию и совсем скоро ЖК уже будет готов принять своих жильцов, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Победители конкурса ТОП ЖК-2023 будут объявлены 28 февраля 2023 года на церемонии в Москве, которая состоится в рамках Российской строительной недели-2023. По уже сложившейся традиции дипломы победителям конкурса вручит руководство министерства строительства и ЖКХ РФ.
Напомним, ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков РБ. ЖК Grand&Grand строится по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ», что делает покупку квартиры безопасной на любом этапе строительства. А следить за ходом строительства удобно в режиме онлайн на сайте застройщика.
Узнать подробности о жилом комплексе Grand&Grand вы можете на сайте 1trest.ru, по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. 50 лет Октября, 15 к. 1 и ул. Энтузиастов, 9 (вход с улицы Р. Нуреева).
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