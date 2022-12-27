ЖК Grand&Grand вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК

— Мы очень рады, что ЖК Grand&Grand в очередной раз получил заслуженную оценку среди профессионалов отрасли. Этот комплекс регулярно подтверждает свой статус уникального проекта. Он уже дважды вошел в ТОП-5 лучших строящихся ЖК бизнес-класса России, по итогам федеральной премии Urban Awards в 2021 и 2022 году. А теперь вышел в финал федерального конкурса ТОП ЖК. Но самое важное, что этот ЖК высоко оценило не только профессиональное сообщество, но и покупатели. Например, секция Б была распродана на 70% всего за 4 месяца. А на данный момент идёт процедура ввода в эксплуатацию и совсем скоро ЖК уже будет готов принять своих жильцов, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».