Завтра в Башкирии простятся с погибшим на СВО Михаилом Коваленко

Завтра, 28 декабря, в Стерлитамаке простятся с погибши в ходе специальной военной операции Михаилом Коваленко. Как сообщает мэр города Рустем Газизов в своих социальных сетях, мужчина был старшим стрелком мотострелкового отделения и погиб при выполнении боевых задач.