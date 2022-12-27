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Завтра в Башкирии простятся с погибшим на СВО Михаилом Коваленко

Сегодня, 12:16
Прощание состоится завтра, 28 декабря, в Стерлитамаке.

Завтра, 28 декабря, в Стерлитамаке простятся с погибши в ходе специальной военной операции Михаилом Коваленко. Как сообщает мэр города Рустем Газизов в своих социальных сетях, мужчина был старшим стрелком мотострелкового отделения и погиб при выполнении боевых задач.

Известно, что срочную службу Михаил Коваленко проходил в ВДВ в должности командира Боевой машины десанта.

— В сентябре этого года Михаил Дмитриевич решил принять участие в специальной военной операции и записался добровольцем, — пишет Рустем Газизов в своих социальных сетях. 
Фото: Рустем Газизов // vk.com
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