Завтра в Башкирии простятся с погибшим на СВО Михаилом Коваленко

Завтра, 28 декабря, в Стерлитамаке простятся с погибши в ходе специальной военной операции Михаилом Коваленко. Как сообщает мэр города Рустем Газизов в своих социальных сетях, мужчина был старшим стрелком мотострелкового отделения и погиб при выполнении боевых задач.
Известно, что срочную службу Михаил Коваленко проходил в ВДВ в должности командира Боевой машины десанта.
— В сентябре этого года Михаил Дмитриевич решил принять участие в специальной военной операции и записался добровольцем, — пишет Рустем Газизов в своих социальных сетях.