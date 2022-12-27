Wink представляет кинорецепт оливье: комедии, сказки, драмы и концерты на каникулы

Для ценителей других жанров Wink предлагает захватывающие сюжеты из жизни обычных людей со всей планеты. Так, австралийская драма «Бегущие за волной» (18+) перенесет зрителей с заснеженных улиц и катков на солнечный берег. Бош (Люк Хемсворт) обожает серфинг и живет вполне беззаботно, пока из-за нелегальной подработки у него не начинаются проблемы. Пытаясь избежать встречи с полицией, он уезжает из городка и берет с собой сына Рокита (Расмус Кинг), с которым его, в общем-то, мало что связывает, кроме любви к серфингу. Смогут ли отец и сын поймать одну волну и начать свою жизнь заново? В Wink картина появится 30 декабря.