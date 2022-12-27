mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

WhatsApp перестанет работать у некоторых жителей Башкирии в 2023 году

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI
Стала известна причина и полный список тех, кого это коснется

В 2023 году у некоторых жителей Башкирии не будет запускаться мессенджер WhatsApp. Дело в том, что устаревшие модели смартфонов не успевают за обновлениями мессенджера.

Напомним, что в сентябре разработчики приложения объявили о прекращении поддержки смартфонов на программном обеспечении iOS 10 и Android 4, мессенджер работал, однако не получал обновления. Так, 49 моделей телефонов с 31 декабря 2022 года, по данным портала Gizchina, и вовсе потеряют доступ к популярному мессенджеру.

К слову, в самом приложении отмечается, что поддерживаются и рекомендуются к использованию устройства Android с операционной системой 4.1 и новее, iPhone с операционной системой iOS 12 и новее, телефоны с KaiOS 2.5.0 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2.

Список моделей смартфонов, которые в 2023 году останутся без WhatsApp: 

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • Archos 53 Platinum
  • Grand S Flex ZTE
  • Grand X Quad V987 ZTE
  • HTC Desire 500
  • Huawei Ascend D
  • Huawei Ascend D1
  • Huawei Ascend D2
  • Huawei Ascend G740
  • Huawei Ascend Mate
  • Huawei Ascend P1
  • Quad XL
  • Lenovo A820
  • LG Enact
  • LG Lucid 2
  • LG Optimus 4X HD
  • LG Optimus F3
  • LG Optimus F3Q
  • LG Optimus F5
  • LG Optimus F6
  • LG Optimus F7
  • LG Optimus L2 II
  • LG Optimus L3 II
  • LG Optimus L3 II Dual
  • LG Optimus L4 II
  • LG Optimus L4 II Dual
  • LG Optimus L5
  • LG Optimus L5 Dual
  • LG Optimus L5 II
  • LG Optimus L7
  • LG Optimus L7 II
  • LG Optimus L7 II Dual
  • LG Optimus Nitro HD
  • Memo ZTE V956
  • Samsung Galaxy Ace 2
  • Samsung Galaxy Core
  • Samsung Galaxy S2
  • Samsung Galaxy S3 mini
  • Samsung Galaxy Trend II
  • Samsung Galaxy Trend Lite
  • Samsung Galaxy Xcover 2
  • Sony Xperia Arc S
  • Sony Xperia miro
  • Sony Xperia Neo L
  • Wiko Cink Five
  • Wiko Darknight ZT
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
СМИ сообщили об обысках в компании «Башспирт»
Сегодня, 08:05
Сказочный волшебник: репортаж из резиденции Деда Мороза на Набережной в Уфе
25 декабря 10:54
Двухэтажный поезд из Уфы через Самару в Сочи вновь планируется запустить в 2023 году
Сегодня, 05:50
Стало известно, сколько жителей Башкирии умерли от отравления наркотиками в 2022 году
Сегодня, 05:28
Стал известен график работы травмпунктов в новогодние праздники в Уфе
Сегодня, 03:53
«Разменная монета?»: жены мобилизованных из Башкирии массово попросили найти их мужей
21 декабря 12:03