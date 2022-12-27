WhatsApp перестанет работать у некоторых жителей Башкирии в 2023 году

В 2023 году у некоторых жителей Башкирии не будет запускаться мессенджер WhatsApp. Дело в том, что устаревшие модели смартфонов не успевают за обновлениями мессенджера.
Напомним, что в сентябре разработчики приложения объявили о прекращении поддержки смартфонов на программном обеспечении iOS 10 и Android 4, мессенджер работал, однако не получал обновления. Так, 49 моделей телефонов с 31 декабря 2022 года, по данным портала Gizchina, и вовсе потеряют доступ к популярному мессенджеру.
К слову, в самом приложении отмечается, что поддерживаются и рекомендуются к использованию устройства Android с операционной системой 4.1 и новее, iPhone с операционной системой iOS 12 и новее, телефоны с KaiOS 2.5.0 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2.
Список моделей смартфонов, которые в 2023 году останутся без WhatsApp: