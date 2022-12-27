WhatsApp перестанет работать у некоторых жителей Башкирии в 2023 году

К слову, в самом приложении отмечается, что поддерживаются и рекомендуются к использованию устройства Android с операционной системой 4.1 и новее, iPhone с операционной системой iOS 12 и новее, телефоны с KaiOS 2.5.0 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2.

Список моделей смартфонов, которые в 2023 году останутся без WhatsApp: