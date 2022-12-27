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В Уфе продолжают появляться случаи заражения геморрагической лихорадкой

Сегодня, 09:41
Фото: 1MI
Пик заболеваемости лихорадкой приходился на конец ноября - начало декабря.

В Уфе продолжает фиксироваться случаи заражения геморрагической лихорадкой, несмотря на то, что пик заболеваемости приходился на конец ноября - начало декабря. Как сообщила заместитель главного санитарного врача Башкирии Галина Пермина, больше половины заболевших - 60% - мужчины трудоспособного возраста. 

Подчеркивается, что необходимо продолжать обработку помещений, в том числе производственных от грызунов, также способами профилактики заболевания названо недопущение грызунов в места приема пищи, а также гигиена. 

В свою очередь мэр Уфы поручил провести разъяснительную работу с руководителями предприятий города. 

Напомним, что в ноябре школьники из Туймазинского района были госпитализированы в медучреждение  с диагнозом «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом». 

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#Элина Сайфранова
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