В Уфе продолжают появляться случаи заражения геморрагической лихорадкой

В Уфе продолжает фиксироваться случаи заражения геморрагической лихорадкой, несмотря на то, что пик заболеваемости приходился на конец ноября - начало декабря. Как сообщила заместитель главного санитарного врача Башкирии Галина Пермина, больше половины заболевших - 60% - мужчины трудоспособного возраста.
Подчеркивается, что необходимо продолжать обработку помещений, в том числе производственных от грызунов, также способами профилактики заболевания названо недопущение грызунов в места приема пищи, а также гигиена.
В свою очередь мэр Уфы поручил провести разъяснительную работу с руководителями предприятий города.
Напомним, что в ноябре школьники из Туймазинского района были госпитализированы в медучреждение с диагнозом «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом».