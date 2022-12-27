В Уфе под окнами жилого дома нашли тело мужчины

В Уфе под окнами жилого дома по улице Рихарда Зорге нашли тело мужчины 1978 года рождения. Снятое очевидцем видеозапись была опубликована в телеграм-канале Ufa_rb|Новости. Уфа Башкортостан. Так, на кадрах видно прикрытое белой простыней и лежащее на снегу тело мужчины.