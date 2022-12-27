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В Уфе под окнами жилого дома нашли тело мужчины

Сегодня, 11:02
Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

В Уфе под окнами жилого дома по улице Рихарда Зорге нашли тело мужчины 1978 года рождения. Снятое очевидцем видеозапись была опубликована в телеграм-канале Ufa_rb|Новости. Уфа Башкортостан. Так, на кадрах видно прикрытое белой простыней и лежащее на снегу тело мужчины. 

Как сообщили Mkset в пресс-службе СК Башкирии, на данный момент проведен осмотр места происшествия и назначена судебно-медицинская экспертиза, также опрашиваются очевидцы и знакомые погибшего. Далее, будет приниматься процессуальное решение. 

#Элина Сайфранова
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