В Уфе отремонтируют мост в поселке Шакша

Мост через р. Уфа в створе ул. Перспективной имеет протяженность 440,82 м. Он был построен в 1984 году. Специалисты признали сооружение непригодным для эксплуатации, зафиксированы значительные провисы.
По мнению экспертов, на мосту необходимо заменить балочные пролетные строения правобережной эстакады на неразрезные цельнометаллические, а также опорные части, деформационные швы и конструктивные элементы устоев моста.
На сегодняшний день разработан проект капремонта моста, по нему получено положительное заключение госэкспертизы. В начале 2023 года планируются объявить торги по определению подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.