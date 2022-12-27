mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе отремонтируют мост в поселке Шакша

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI
Мост в поселке Шакша будет капитально отремонтирован в 2023-2024 годах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Мост через р. Уфа в створе ул. Перспективной имеет протяженность 440,82 м. Он был построен в 1984 году. Специалисты признали сооружение непригодным для эксплуатации, зафиксированы значительные провисы.

По мнению экспертов, на мосту необходимо заменить балочные пролетные строения правобережной эстакады на неразрезные цельнометаллические, а также опорные части, деформационные швы и конструктивные элементы устоев моста.

На сегодняшний день разработан проект капремонта моста, по нему получено положительное заключение госэкспертизы. В начале 2023 года планируются объявить торги по определению подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения. 

 

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
WhatsApp перестанет работать у некоторых жителей Башкирии в 2023 году
Сегодня, 10:32
СМИ сообщили об обысках в компании «Башспирт»
Сегодня, 08:05
Мэр Уфы устроил разнос за простой коммунальной техники во время уборки снега
Сегодня, 07:42
«Мы в самом начале»: Роспотребнадзор сделал важное заявление для жителей Башкирии
Сегодня, 07:31
Стал известен график работы травмпунктов в новогодние праздники в Уфе
Сегодня, 03:53
«Разменная монета?»: жены мобилизованных из Башкирии массово попросили найти их мужей
21 декабря 12:03