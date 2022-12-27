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В новогоднюю ночь на территории РФ не ожидается погодных аномалий

Сегодня, 06:59
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в ночь с 31 декабря на 1 января на большей части России температура будет примерно равна нормальной или превысит её.

Как сообщает газета “Известия”, в Москве и Петербурге термометр будет держаться выше нуля. При этом метеорологи не ожидают дождей, хотя прогнозируют обильный снег. 

По словам Вильфанда, для этого периода нормой для этих регионов является снежный покров примерно в 19 сантиметров. Сейчас она на уровне 25 сантиметров, поэтому снег должен быть и в новогоднюю ночь.

В ряде регионов всё-таки будут заморозки. Например, в Сибири (Новосибирская, Омская области и Красноярский край) температура упадёт ниже нормы на 4-5 градусов, а в Тюмени – на 10.

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