В Косово зафиксированы выстрелы

Более 3000 военных НАТО находится на севере Косово, при этом руководство альянса заявляет, что пострадавших и повреждений техники нет, пишет газета “Известия”.
Накануне поступило сообщение о том, что глава сербского Генштаба Милан Мойсилович направился в город Рашка у административной линии Косово. Это решение было принято на совещании, которое проводил президент Сербии Александр Вучич. Причиной, по которой было созвано совещание, стал обстрел сербских баррикад в общине Зубин-Поток.
Напомним, между Сербией и самопровозглашённой республикой Косово произошло очередное обострение конфликта. Летом текущего года власти Косово потребовали от живущих в Косово сербов перерегистрации автономеров и личных документов. В ответ правительство Сербии заявило, что это неприемлемо.