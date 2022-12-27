В Косово зафиксированы выстрелы

Накануне поступило сообщение о том, что глава сербского Генштаба Милан Мойсилович направился в город Рашка у административной линии Косово. Это решение было принято на совещании, которое проводил президент Сербии Александр Вучич. Причиной, по которой было созвано совещание, стал обстрел сербских баррикад в общине Зубин-Поток.