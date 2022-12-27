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В Косово зафиксированы выстрелы

Сегодня, 06:52
26 декабря на севере самопровозглашённой республике Косово звучали выстрелы. При этом в указанном районе находится международная миссия НАТО.

Более 3000 военных НАТО находится на севере Косово, при этом руководство альянса заявляет, что пострадавших и повреждений техники нет, пишет газета “Известия”

Накануне поступило сообщение о том, что глава сербского Генштаба Милан Мойсилович направился в город Рашка у административной линии Косово. Это решение было принято на совещании, которое проводил президент Сербии Александр Вучич. Причиной, по которой было созвано совещание, стал обстрел сербских баррикад в  общине Зубин-Поток.

Напомним, между Сербией и самопровозглашённой республикой Косово произошло очередное обострение конфликта. Летом текущего года власти Косово потребовали от живущих в Косово сербов перерегистрации автономеров и личных документов. В ответ правительство Сербии заявило, что это неприемлемо. 

 

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