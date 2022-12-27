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В этом году 297 предпринимателей Башкирии получили грантовую поддержку

Сегодня, 11:05
Фото: 1MI
Республика Башкортостан заняла первое место среди регионов России по поддержке молодых и социальных предпринимателей, оказываемой по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Всего в этом году гранты на развитие получили 297 субъектов МСП.

— Социальное предпринимательство — направление, положительно влияющее на качество жизни, способствующее решению важных для нашего общества проблем. Мы уделяем особое внимание его поддержке, и эффективность принимаемых нами мер подтверждают данные федеральных рейтингов. В 2022 году в Башкортостане также были предоставлены меры финансовой поддержки в виде грантов молодым предпринимателям и работающим в сфере НХП, — сказал министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

Гранты получали, в основном, предприниматели, работающие в сферах образования, здравоохранения и социальных услуг, торговли, культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Молодым предпринимателям также часто оказывалась помощь при открытии обрабатывающих производств, ресторанов, и запуске проектов по доставке.

Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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