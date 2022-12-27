В этом году 297 предпринимателей Башкирии получили грантовую поддержку

— Социальное предпринимательство — направление, положительно влияющее на качество жизни, способствующее решению важных для нашего общества проблем. Мы уделяем особое внимание его поддержке, и эффективность принимаемых нами мер подтверждают данные федеральных рейтингов. В 2022 году в Башкортостане также были предоставлены меры финансовой поддержки в виде грантов молодым предпринимателям и работающим в сфере НХП, — сказал министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.