В Башкирии заготовили 3,5 тонны семян для лесовосстановления

По словам министра лесного хозяйства РБ Марата Шарафутдинова, заготовка семян — исключительно ручной труд, так как машин, способных заготовить шишку, не повредив при этом дерева, нет. Кроме того, сбору подлежат не все шишки, а только этого года созревания и не поврежденные вредителями или болезнями.