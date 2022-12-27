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В Башкирии заготовили 3,5 тонны семян для лесовосстановления

Сегодня, 12:32
Фото: 1MI
Лесоводы Башкирии в этом году заготовили 3,5 тонны семян основных лесообразующих пород в ходе реализации национального проекта «Экология».

— За 2022 год лесоводы Башкортостана заготовили 3,5 тонны семян основных лесообразующих пород, в том числе 2 тонны сосны, 560 кг ели сибирской, 100 кг липы мелколистной и другое, — говорится в сообщении.

По словам министра лесного хозяйства РБ Марата Шарафутдинова, заготовка семян — исключительно ручной труд, так как машин, способных заготовить шишку, не повредив при этом дерева, нет. Кроме того, сбору подлежат не все шишки, а только этого года созревания и не поврежденные вредителями или болезнями.

— Следующим этапом становится обработка в шишкосушилках, где при оптимальных условиях шишки раскрываются. После семена обескрыливают — удаляют крылатку, которая в природе способствует рассеиванию семян, а вот при высевании в питомнике наоборот — мешает. Затем образцы формированных партий семян отправляются в Центр защиты леса Республики Башкортостан для определения посевных качеств, — добавил министр.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Андрей Королев#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Общество
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