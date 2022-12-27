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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО старшим сержантом Вадимом Салиховым

Сегодня, 11:21
Фото: город Сибай // vk.com
Об этом сообщает администрация города Сибай.

В Сибае простились с погибшим в ходе СВО старшим сержантом 41-летним Вадимом Салиховым. Как сообщает администрация города в своих социальных сетях, мужчина погиб 2 декабря на территории ДНР.

Известно, что Вадим Салихов после окончания школы проходил срочную службу в должности наводчика-оператора БТР-80, также с 1999 по 2000 годы принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике.

— 20 сентября заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Был командиром отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона, — сообщается в официальном сообществе администрации города Сибай.
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