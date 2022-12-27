В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО старшим сержантом Вадимом Салиховым

В Сибае простились с погибшим в ходе СВО старшим сержантом 41-летним Вадимом Салиховым. Как сообщает администрация города в своих социальных сетях, мужчина погиб 2 декабря на территории ДНР.
Известно, что Вадим Салихов после окончания школы проходил срочную службу в должности наводчика-оператора БТР-80, также с 1999 по 2000 годы принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике.
— 20 сентября заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Был командиром отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона, — сообщается в официальном сообществе администрации города Сибай.