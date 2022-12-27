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Стало известно, в каком районе Уфы больше всего бездомных собак

Сегодня, 08:15
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
Более 80 жалоб на бездомных собак оставили жители Кировского района

В ходе оперативного совещания в администрации  Уфы были озвучены данные о том, жители каких районов города наиболее часто обращаются в службы по отлову бездомных животных.

Так, наибольшее количество обращений было зарегистрировано в Кировском районе — 83, далее идет Октябрьский — 77 обращений, 32 заявки на отлов собак оставили жители Советского района.   По 30 обращений было зарегистрировано в Калининском и Орджоникидзевском районах, 25 обращений в Ленинском и 6 в Демском районе.

Отмечается, что всего за декабрь в службы отлова поступило 26 заявок

Напомним, ранее жительница Туймазов обратилась к властям, сообщив, что родители вынуждены провожать и встречать детей из школы из-за стаи бездомных  собак, облюбовавшей дворы неподалеку от образовательного учреждения. По словам девушки, её ребенок уже стал жертвой нападения со стороны животных — одна из собак укусила его.

#Азамат Нухов#Общество
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