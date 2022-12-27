Стало известно, в каком районе Уфы больше всего бездомных собак

В ходе оперативного совещания в администрации Уфы были озвучены данные о том, жители каких районов города наиболее часто обращаются в службы по отлову бездомных животных.
Так, наибольшее количество обращений было зарегистрировано в Кировском районе — 83, далее идет Октябрьский — 77 обращений, 32 заявки на отлов собак оставили жители Советского района. По 30 обращений было зарегистрировано в Калининском и Орджоникидзевском районах, 25 обращений в Ленинском и 6 в Демском районе.
Отмечается, что всего за декабрь в службы отлова поступило 26 заявок
Напомним, ранее жительница Туймазов обратилась к властям, сообщив, что родители вынуждены провожать и встречать детей из школы из-за стаи бездомных собак, облюбовавшей дворы неподалеку от образовательного учреждения. По словам девушки, её ребенок уже стал жертвой нападения со стороны животных — одна из собак укусила его.