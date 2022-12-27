Стало известно, в каком районе Уфы больше всего бездомных собак

Напомним, ранее жительница Туймазов обратилась к властям, сообщив, что родители вынуждены провожать и встречать детей из школы из-за стаи бездомных собак, облюбовавшей дворы неподалеку от образовательного учреждения. По словам девушки, её ребенок уже стал жертвой нападения со стороны животных — одна из собак укусила его.