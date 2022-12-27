Стал известен график работы травмпунктов в новогодние праздники в Уфе

В предстоящие новогодние праздники при получении тех или иных травм, а также ожогов и обморожения жители Уфы смогут обратиться за медицинской помощью в травмпункты. Травмпункты в указанный период продолжат работать в прежнем режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Так, взрослые могут обратиться за помощью медиков по следующим адресам: больница № 5 (ул. Цюрупы, 84), больница № 8 (ул. Максима Горького, 47), больница № 21 (Лесной пр-д, 3), больница Демского района Уфы (ул. Правды, 19);
Несовершеннолетние в случае получения травм могут обратиться в РДКБ (ул. С. Кувыкина, 98) и больнице № 17 (ул. Свободы, 29) круглосуточно, а также с 8.00 до 22.00 ч. в детских поликлиниках № 5 (ул. Жукова, 18) и № 4 (ул. Орджоникидзе, 15);
Напомним, ранее стало известно, как изменится график работы поликлиник в новогодние праздники. Все учреждения амбулаторно-поликлинического звена будут открыты с 8:00 до 17:00 31 декабря 2022 года, а также с 1 по 8 января 2023 года. Они будут принимать больных, а также обслуживать вызовы на дом.