Стал известен график работы травмпунктов в новогодние праздники в Уфе

Напомним, ранее стало известно, как изменится график работы поликлиник в новогодние праздники. Все учреждения амбулаторно-поликлинического звена будут открыты с 8:00 до 17:00 31 декабря 2022 года, а также с 1 по 8 января 2023 года. Они будут принимать больных, а также обслуживать вызовы на дом.