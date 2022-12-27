Спутниками будут управлять человек и искусственный интеллект

Эксперт заметил, что для стороннего наблюдателя изменения в космической сфере не слишком заметны, между тем они нарастают лавинообразно. Современная реальность – это спутниковые системы из сотен и даже тысяч объектов на орбите. Ещё относительно недавно речь шла о точечном управлении околоземными объектами. Сейчас требуется существенное увеличение секторов управления, а значит потребуется такое же увеличение финансирования создания данных секторов и их эксплуатации. Более того, следует думать и о новой идеологии построения управляющих систем.