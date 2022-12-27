Спутниками будут управлять человек и искусственный интеллект

В интервью газете “Известия”, начальник ЦУПа АО “ЦНИИмаш” Максим Матюшин заявил, что число космических аппаратов на орбите уже достигло уровня, требующего введения правил их движения.
Эксперт заметил, что для стороннего наблюдателя изменения в космической сфере не слишком заметны, между тем они нарастают лавинообразно. Современная реальность – это спутниковые системы из сотен и даже тысяч объектов на орбите. Ещё относительно недавно речь шла о точечном управлении околоземными объектами. Сейчас требуется существенное увеличение секторов управления, а значит потребуется такое же увеличение финансирования создания данных секторов и их эксплуатации. Более того, следует думать и о новой идеологии построения управляющих систем.
По словам Матющина, идеология построения системы изначально должны предполагать ее способность к самоадаптации применительно к внешним условиям. Отсюда можно сформулировать три принципа работы системы. Первый – способность адаптировать себя к управлению разнородными космическими аппаратами. Второй – способность оптимизировать расход имеющихся в распоряжении ресурсов за счет их перераспределения. Третий – способность выполнять первые два быстро и эффективно.
Новая система управления предполагает широкое участие искусственного интеллекта. При этом он будет работать совместно с людьми, снижая их загруженность, но принимать окончательные решения всё-таки будет человек.
Эскизный проект базового ЦУПа “Роскосмоса” был выполнен сотрудниками ЦНИИмаш и специалистами ведущих предприятий отрасли. Он успешно прошёл защиту в Федеральном космическом агентстве ещё в 2015 году. Параллельно с созданием эскизного проекта базового ЦУПа шла разработка практических методик технологии управления группами космических систем. Благодаря созданию и постоянному развитию данной технологии стало возможным успешное применение по целевому назначению новых космических систем, например, системы дистанционного зондирования Земли “Ресурс-П”. Можно констатировать, что результаты теоретической работы вылились в практическую систему управления группами разнородных космических объектов.
В качестве примера можно привести создание единого виртуального баллистического информационного пространства, предназначенного для отображения текущей космической оперативной обстановки. Фактически это цифровой двойник космоса, в котором проводятся текущие операции управления полетом разнородных космических аппаратов. Это пространство позволяет моделировать движение на разных орбитах, планировать и реализовывать операции с одним аппаратом в составе целой группы с учетом наличия космического мусора.
Что касается правил поведения в космосе, то их, по мнению эксперта, уже следует вводить и применять. Ситуация с околоземным пространством похожа на ту, что сложилась в начале 20 века в авиации. Сначала самолёты были диковинкой, но уже в 20-е годы их стало столько, что потребовались правила и службы воздушного движения.
Созданные средства базового ЦУПа вполне могут быть первым приближением к созданию национальной системы управления космическим движением.