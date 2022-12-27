СМИ сообщили об обысках в компании «Башспирт»

Сотрудники УФСБ по Башкирии проводят выемку документов, а также изучают файлы на электронных носителях, сообщает портал «Пруфы.ру» со ссылкой на собственные источники. Mkset не располагает официальным подтверждением этой информации.
В пресс-службе УФСБ по региону отказались от комментариев.
В самой компании эту информацию не подтвердили и не опровергли, отметив, что предприятие «работает в штатном режиме».
Как сообщал Mkset, ранее прокуратура Башкирии проявила интерес к хозяйственной деятельности «Башспирта».
АО «Башспирт» входит в топ-6 производителей крепкого алкоголя в России. Продукция представлена в 85 регионах страны, говорится на официальном сайте компании.
Акционерное общество объединяет пять ликероводочных заводов в Уфе, Булгаково, Стерлитамаке, Белебее и Бирске, а также завод по производству спирта в Стерлитамаке. Компания развивает собственную розничную сеть.