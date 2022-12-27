Разнос чиновников, пандемия гриппа и новая отставка в мэрии Уфы

СМИ сообщили об обысках в компании «Башспирт». Сотрудники УФСБ по Башкирии проводят выемку документов, а также изучают файлы на электронных носителях, сообщает портал «Пруфы.ру» со ссылкой на собственные источники. Mkset не располагает официальным подтверждением этой информации. В пресс-службе УФСБ по региону отказались от комментариев. В самой компании эту информацию не подтвердили и не опровергли, отметив, что предприятие «работает в штатном режиме».