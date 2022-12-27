Разнос чиновников, пандемия гриппа и новая отставка в мэрии Уфы

Мэр Уфы устроил разнос за простой коммунальной техники во время уборки снега. Сити-менеджер обратился к подчиненным, поручив тем отслеживать ситуацию. Мэр также добавил, что если увидит, что «техника стоит, а водитель курит», то спросит за это с ответственных лиц.
Роспотребнадзор Башкирии предупредил жителей о начавшейся пандемии гриппа. Порядка 31% болеющих ОРВИ в настоящий момент — это дети в возрасте до 14 лет. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии сообщила заместитель руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ Галина Пермина.
Вице-мэр по градостроительству Уфы Кирилл Чистяков покинул свой пост. Об отставке объявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Чем займется Кирилл Чистяков он не уточнил.
СМИ сообщили об обысках в компании «Башспирт». Сотрудники УФСБ по Башкирии проводят выемку документов, а также изучают файлы на электронных носителях, сообщает портал «Пруфы.ру» со ссылкой на собственные источники. Mkset не располагает официальным подтверждением этой информации. В пресс-службе УФСБ по региону отказались от комментариев. В самой компании эту информацию не подтвердили и не опровергли, отметив, что предприятие «работает в штатном режиме».
Двухэтажный поезд из Уфы через Самару в Сочи вновь планируется запустить в 2023 году. Куйбышевская железная дорога (КбшЖД, филиал ОАО «РЖД») в 2023 году отдаст предпочтение южным направлениям, сообщил начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев.