На крыше скандального здания вблизи сквера в «Южном» в Уфе открыли каток

В городской мэрии заявляли, что решение о предоставлении спорного участка в аренду было принято еще в 2013 году. Проект с площадкой для стритбола и выгула собак, на который ссылаются жители микрорайона, на общественных слушаниях рассматривался «с оговоркой, что это может произойти в случае снятия обременения».