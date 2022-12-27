На крыше скандального здания вблизи сквера в «Южном» в Уфе открыли каток

Жители микрорайона «Южный» в Уфе узнали, что на крыше здания, против которого они выступали, открывается платный каток. Они намерены обратиться в прокуратуру с жалобой на предпринимателей.
Реклама катка оказалась в чате жителей, большинство из которых негодуют.
«Зовите прокуратуру и администрацию, пусть катаются на вашем незаконном катке!», — написали они.
Пользователя, разместившего объявление, уже удалили из беседы.
«Получается, что сначала обещали парк, потому что был пустырь, потом по ходу дела увидели, что можно неплохо заработать на этом участке и сделали это», — отмечает другой местный житель.
Местные активисты считают, что здание строится незаконно — ранее им обещали, что на этом участке появится спортплощадка. Кроме того, в отремонтированном сквере проектировалась смотровая площадка — сейчас смотреть некуда, вид перекрывает здание.
Застройщиком участка выступает ООО «Карина», руководитель компании Рустем Байбурин, как следует из открытых источников, ранее работал главным специалистом отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского района Уфы.
Ранее прокуратура усмотрела «факты незаконного предоставления» земельного участка . В ответе надзорного ведомства одному из активистов говорится, что разрешительная документация была выдана «в разрез утвержденным проектам планировки и межевания территории». Надзорное ведомство требовало у мэрии устранить нарушения федерального законодательства.
В УФАС по Башкирии также посчитали, что мэрия Уфы предоставила компании-застройщику преимущество при выделении земель. Ранее чиновникам вынесли предупреждение о необходимости устранить нарушения антимонопольного законодательства.
Административное здание с подземным паркингом начали возводить этой весной. Объект планировался двухэтажным, с мансардой и подземным паркингом, в нем инвестор рассчитывал магазин, кафе и частный детский сад. Завершить строительство планировали в марте 2023 года.
Местные жители встретили застройщика протестами. Они считают, что участок должен быть продолжением сквера.
В городской мэрии заявляли, что решение о предоставлении спорного участка в аренду было принято еще в 2013 году. Проект с площадкой для стритбола и выгула собак, на который ссылаются жители микрорайона, на общественных слушаниях рассматривался «с оговоркой, что это может произойти в случае снятия обременения».
Местных жителей возмущает, что единственная бесплатная хоккейная коробка залита кое-как, с трещинами и травмоопасна, кроме того, сейчас она завалена снегом.
Ранее они могли с детьми заниматься спортом на футбольном поле гимназии № 158, но уже не второй год доступ туда закрыт — там строится футбольное поле на основе государственно-частного партнерства. После того, как объект возведут, вероятно, жителей туда просто не будут пускать.
«На этом поле пенсионеры занимались скандинавской ходьбой, просто ходили, дети катались на велосипеде, многие там учились кататься. Площадка была доступна 24 часа, в том числе для припозднившихся спортсменов. Было хорошо — сейчас плохо», — отмечает местный житель.
Футбольные ворота с поля вывезли в неизвестном направлении, потом привезли конструкции для строительства скалодрома, но и его так и не построили. Пролежавшие длительное время железки снова увезли. При этом администрация торжественно открыла небольшую баскетбольную спортплощадку для школы.
Жители большого микрорайона отмечают, что отсутствие спортивной инфраструктуры — это только одна из многих их проблем. В микрорайоне нет доступной среды для маломобильных групп населения, во дворах и дорогах разбитый асфальт. Зимой снег чистят редко и не вывозят. Школа № 158 недозагружена — из-за большого количества уроков башкирского языка и отсутствия обычных классов родители отдают детей в другие учебные заведения. Зато в местной гимназии работает частный детский сад, музыкальная школа и платные кружки.
По мнению местных, в микрорайоне мало зелени — в основном приживаются те деревья, которые сажают местные энтузиасты, а зимой их срезают трактора. В новом сквере в жару этим летом не поливали деревья и кустарники - многие из них высохли, в том числе и большая новогодняя ель.
Жители полагают, что построенный долгожданный парк оказался неполноценным, примененные материалы не выдерживают нагрузки. Детские площадки во дворах нуждаются в ремонте и замене.