mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Минтруд: в РФ новогодние праздники продлятся девять дней

Сегодня, 10:36
В Telegram Минтруда РФ опубликовали напоминание о том, что новогодние праздники в РФ продлятся с 31 декабря по 8 января.

Кроме того, в публикации содержалась информация относительно переносов в 2023 году выходных, совпадающих с нерабочими праздничными днями. Так, с воскресенья, 1 января выходной день будет перенесен на пятницу, 24 февраля, а с воскресенья, 8 января – на 8 мая (понедельник).

Известно, что российские власти уже утвердили трудовой календарь на 2023 год.

Майские праздники будут длиться с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Об этом информирует Russian.rt.com.

Кроме того, сообщается о заявлении Ярослава Нилова, председателя комитета ГД РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов о том, что в ТК РФ следовало бы утвердить 31 декабря в качестве выходного дня.

Подпишитесь
СМИ сообщили об обысках в компании «Башспирт»
Сегодня, 08:05
Сказочный волшебник: репортаж из резиденции Деда Мороза на Набережной в Уфе
25 декабря 10:54
Двухэтажный поезд из Уфы через Самару в Сочи вновь планируется запустить в 2023 году
Сегодня, 05:50
Стало известно, сколько жителей Башкирии умерли от отравления наркотиками в 2022 году
Сегодня, 05:28
Стал известен график работы травмпунктов в новогодние праздники в Уфе
Сегодня, 03:53
«Разменная монета?»: жены мобилизованных из Башкирии массово попросили найти их мужей
21 декабря 12:03