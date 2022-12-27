Минтруд: в РФ новогодние праздники продлятся девять дней

Кроме того, в публикации содержалась информация относительно переносов в 2023 году выходных, совпадающих с нерабочими праздничными днями. Так, с воскресенья, 1 января выходной день будет перенесен на пятницу, 24 февраля, а с воскресенья, 8 января – на 8 мая (понедельник).