Минтруд: в РФ новогодние праздники продлятся девять дней

Кроме того, в публикации содержалась информация относительно переносов в 2023 году выходных, совпадающих с нерабочими праздничными днями. Так, с воскресенья, 1 января выходной день будет перенесен на пятницу, 24 февраля, а с воскресенья, 8 января – на 8 мая (понедельник).
Известно, что российские власти уже утвердили трудовой календарь на 2023 год.
Майские праздники будут длиться с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Об этом информирует Russian.rt.com.
Кроме того, сообщается о заявлении Ярослава Нилова, председателя комитета ГД РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов о том, что в ТК РФ следовало бы утвердить 31 декабря в качестве выходного дня.