Мэр Уфы устроил разнос за простой коммунальной техники во время уборки снега

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в ходе оперативного совещания в городской администрации высказался о коммунальной технике, простаивающей во время снегоуборочных мероприятий в городе.
Сити-менеджер обратился к подчиненным, поручив тем отслеживать ситуацию. Мэр также добавил, что если увидит, что «техника стоит, а водитель курит», то спросит за это с ответственных лиц.
Также в ходе совещания были озвучены данные по количеству снега, выпавшего в Уфе. Согласно данным, приведенным властями, за три дня в декабре в башкирской столице выпало более 110% от месячной нормы снега.