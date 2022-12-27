mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мэр Уфы устроил разнос за простой коммунальной техники во время уборки снега

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI
Сити-менеджер обратился к подчиненным, призвав внимательно отслеживать ситуацию со снегоуборочными мероприятиями в городе

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в ходе оперативного совещания в городской администрации высказался о коммунальной технике, простаивающей во время снегоуборочных мероприятий в городе.

Сити-менеджер обратился к подчиненным, поручив тем отслеживать ситуацию. Мэр также добавил, что если увидит, что «техника стоит, а водитель курит», то спросит за это с ответственных лиц.

Также в ходе совещания были озвучены данные по количеству снега, выпавшего в Уфе. Согласно данным, приведенным властями, за три дня в декабре в башкирской столице выпало более 110% от месячной нормы снега.

 

#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
СМИ сообщили об обысках в компании «Башспирт»
Сегодня, 08:05
Сказочный волшебник: репортаж из резиденции Деда Мороза на Набережной в Уфе
25 декабря 10:54
Двухэтажный поезд из Уфы через Самару в Сочи вновь планируется запустить в 2023 году
Сегодня, 05:50
Стало известно, сколько жителей Башкирии умерли от отравления наркотиками в 2022 году
Сегодня, 05:28
Стал известен график работы травмпунктов в новогодние праздники в Уфе
Сегодня, 03:53
«Разменная монета?»: жены мобилизованных из Башкирии массово попросили найти их мужей
21 декабря 12:03