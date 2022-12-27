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Известный врач из Уфы рассказал, что будет, если коротко стричь ногти

Сегодня, 06:21
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
Об опасных последствиях рассказывает врач Ринат Загидуллин

Врач из Уфы Ринат Загидуллин опроверг популярное мнение о том, что воизбежании врастания ногтей, их необходимо подстригать очень коротко.

Как рассказал Загидуллин, вросший ноготь появляется не из-за его большой длины, а скорее из-за его некорректно обрезанных углов.

— В чем заключается правда: правильная длина — та, которая вам удобна, то есть вы не испытываете боли в обуви с закрытым носком, — отметил врач.

Также Загидуллин рекомендует  стричь ногти ровной линией, едва укорачивая углы подходящим инструментом, добавляя, что часто причиной врастания ногтя может стать неудачно подобранная обувь — слишком тесная либо слишком заостренная. 

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