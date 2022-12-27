Известный врач из Уфы рассказал, что будет, если коротко стричь ногти

Врач из Уфы Ринат Загидуллин опроверг популярное мнение о том, что воизбежании врастания ногтей, их необходимо подстригать очень коротко.
Как рассказал Загидуллин, вросший ноготь появляется не из-за его большой длины, а скорее из-за его некорректно обрезанных углов.
— В чем заключается правда: правильная длина — та, которая вам удобна, то есть вы не испытываете боли в обуви с закрытым носком, — отметил врач.
Также Загидуллин рекомендует стричь ногти ровной линией, едва укорачивая углы подходящим инструментом, добавляя, что часто причиной врастания ногтя может стать неудачно подобранная обувь — слишком тесная либо слишком заостренная.