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Иглинская детская музыкальная школа в Башкирии обновила инструменты

Сегодня, 13:11
Фото: 1MI
Новые музыкальные инструменты и оборудование поступили в Иглинскую детскую музыкальную школу в Башкирии благодаря нацпроекту «Культура».

Так, для фортепианных классов приобрели четыре пианино, два из которых направлены в классы сел Кудеевский и Тавтиманово. На сцене концертного зала школы установили рояль и цифровое пианино. В классе народных инструментов теперь можно заниматься на концертном баяне, также приобретены еще два ученических баяна.

В классе гитары появились четыре профессиональных инструмента, а для занятий хора приобретены хоровые трехъярусные станки. Помимо этого, библиотечный фонд музыкальной школы пополнился нотной и учебной литературой.

— Теперь открываются большие возможности — могут быть созданы новые интересные объединения, расширится репертуар. Обучающиеся получат шанс раскрыть свои таланты на конкурсах, — сказала директор Иглинской детской музыкальной школы Ильфира Айгужина.

В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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