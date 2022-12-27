Иглинская детская музыкальная школа в Башкирии обновила инструменты

Так, для фортепианных классов приобрели четыре пианино, два из которых направлены в классы сел Кудеевский и Тавтиманово. На сцене концертного зала школы установили рояль и цифровое пианино. В классе народных инструментов теперь можно заниматься на концертном баяне, также приобретены еще два ученических баяна.
В классе гитары появились четыре профессиональных инструмента, а для занятий хора приобретены хоровые трехъярусные станки. Помимо этого, библиотечный фонд музыкальной школы пополнился нотной и учебной литературой.
— Теперь открываются большие возможности — могут быть созданы новые интересные объединения, расширится репертуар. Обучающиеся получат шанс раскрыть свои таланты на конкурсах, — сказала директор Иглинской детской музыкальной школы Ильфира Айгужина.
В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.