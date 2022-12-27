Хозяйственный и миролюбивый Кролик предпочитает шумным тусовкам уют домашнего очага, поэтому встретить Новый год-2023 лучше в кругу самых близких людей. Семейные посиделки, романтическая новогодняя ночь на двоих, встреча с друзьями за новогодним столом понравятся ушастому хозяину года.
Интерьер для новогодней ночи-2023 должен быть выполнен в мягких оттенках и теплом цвете, без кричащих красок. Акцент в декоре лучше сделать на натуральном цвете: синем цвете, зеленом цвете, шоколадном цвете, золотом цвете.
Встретить Новый год-2023 нужно за обильно накрытым столом, но без тяжелой пищи. На новогоднем столе обязательно должны присутствовать овощные блюда и нарезки, зелень, рыба и морепродукты, свежие фрукты.
Выбирая, в каком цвете встречать Новый год-2023, в первую очередь нужно спросить себя, чего именно вы ждете от грядущего года. В приоритете «кроличьи» цвета – черный цвет и все оттенки цвета воды. Но Черный Водяной Кролик будет не против, если в наряде будут присутствовать и другие цвета. Возьмите на вооружение определенный цвет – тот цвет, который подходит вам по внутренним ощущениям.
Главный цвет года – черный цвет – считается цветом таинственности и чувственности. Встретить Новый год-2023 в черном цвете могут бунтари и те, кто решил бросить вызов судьбе и непременно исполнить свои желания. Синий цвет - цвет спокойствия - выберут серьезные люди, полагающиеся только на себя. Оттенки синего цвета, в том числе голубой цвет, бирюзовый цвет, изумрудный цвет, нужно выбирать тем, кто хочет обрести внутренний покой и силу.
Розовый цвет ассоциируется с кроличьими лапками. Поэтому этот цвет тоже подойдет для встречи Нового года-2023. Цвет нежности и радости принесет гармонию в жизнь.
Красный цвет – цвет страсти, но астрологи уверяют, что этот цвет подойдет для новогодней ночи-2023. Сила, активность и энергия красного цвета помогут в реализации самых невероятных проектов.
Для привлечения удачи можно использовать и другие цвета: фиолетовый цвет – цвет умиротворения и духовности, зеленый цвет – цвет надежды и веры в собственные силы, желтый цвет – цвет оптимизма.
Необязательно использовать в создании образа один цвет. Цвета можно комбинировать в нарядах и новогодних костюмах.
Что касается выбора платья, то Кролик предпочитает мягкость, простоту и тепло. Поэтому встретить Новый год-2023 можно как в шерстяном платье, так и в любимом теплом свитере.
Самый простой вариант встретить бюджетно Новый год-2023 в Уфе — посетить бесплатные катки и парки, сходить на недорогие концерты и спектакли, побывать на экскурсиях и выставках.
На Новый год-2023 в Уфе откроют десяток ледовых городков во всех районах города. Встретить праздник можно будет на площади Ленина и Салавата Юлаева, возле Дворца спорта и в парке Кашкадан, в сквере «Волна» и в Демском парке, на площади Орджоникидзе и возле ДК «Моторостроитель».
На этих локациях установлены не только ледовые городки. Скверы и парки украшаются разноцветной новогодней иллюминацией, здесь устанавливают фотозоны и киоски с горячим чаем, работают новогодние ярмарки и детские аттракционы.
На конноспортивном манеже «Акбузат» можно увидеть показательные выступления для взрослых и детей. Гостям на новогодние праздники предлагают посмотреть пони-шоу, выступление джигитовщиков, прыжки через препятствия на лошадях, номера с дрессированными собачками. Кроме того, гостей ждут сувениры, фотозона, новогодние развлечения для всей семьи, катание на лошадках и пони.
Встретить Новый год-2023 всей семьей на ипподроме приглашают со 2 по 8 января 2023 года, стоимость — 500 руб.
Встретить новогоднюю ночь-2023 и провести весело выходные праздничные дни приглашает фестиваль «Terra Zima-2023». В новогоднюю ночь праздничная программа начнется в 22:00. Гости возле Гостиного двора смогут посмотреть праздничный концерт и поздравление Деда Мороза. Для детей и взрослых запланированы развлечения и игры на свежем воздухе, которые продлятся до 3:00 утра.
Конкурс карнавальных нарядов и парад-карнавал пройдет 1 января. Импровизированное шествие закончится зажигательной дискотекой и театрализованным представлением.
В рамках фестиваля встретить Новый год-2023 приглашает праздник «Зимний Сабантуй». Гостей мероприятия 2 января встретит гастрономическая ярмарка, зимние забавы, народные гулянья, новогодние представления и концерт. А 3 января на набережной реки Белой состоятся спортивные мероприятия: лыжно-лучный биатлон и парад санно-конных экипажей.
На новогодние каникулы зрителей приглашают Молодежный театр им. Мустая Карима, Русский драмтеатр Уфы и Башкирская филармония. Здесь пройдут спектакли и представления.
Праздничный концерт «Яна Ел-шоу» пройдет во Дворце молодежи и Конгресс-холле. В ДК «Мотостроитель» выступит популярный татарский исполнитель Данир Сабиров, а 8 января в Тинькофф-холле пройдет рок-концерт Князя «Новогодняя акустика».
Новогодние представления и спектакли, цирковые и научные шоу, елки и зимние забавы, мастер-классы и квесты — встретить Новый год-2023 с детьми в Уфе можно необычно и весело.
Новогодний волшебник встретит детей и их родителей в собственной резиденции на Набережной реки Белой. Маленьких и взрослых гостей ждут тематические фотозоны, настоящий живой олень, интерактивные конкурсы и новогодние развлечения: День новогодних похищений, Зимний Сабантуй, Рождественские колядки, День мягких игрушек, Старый Новый год и др. Кроме того, здесь можно покататься на самом большом 800-метровом городском катке.
Встретить Новый год-2023 в гостях у главного новогоднего волшебника можно ежедневно до 14 января с 12:00 до 21:00. В новогоднюю ночь развлекательная программа продлится до двух часов ночи.
Встретить праздник с новогодними персонажами и любимыми сказками приглашают маленьких уфимцев театры города:
Подробный список новогодних мероприятий для детей можно найти на сайте новогодних детских мероприятий Уфы.
Дворец молодежи приглашает детей и их родителей встретить Новый год на необычном шоу, который включает в себя сразу несколько программ. Гостей ждет научное и крио-шоу, шоу мыльных пузырей, световое шоу, танцевальный флешмоб, игры с большими шарами, интерактивы со светодиодными палочками.
Программа состоится 6 января 2023 года, стоимость — от 500 руб.
В Городском дворце культуры 2–4 января состоится шоу «Легендарный цирк Юрия Никулина». Гостей встретит Дед Мороз и Снегурочка, фокусники, экзотические животные, жонглеры и тяжеловесы. В конце шоу юных гостей ждет праздничная дискотека.
Билеты на мероприятие — от 500 руб.
В музее «Интеллектус» в ТЦ «Южный Полюс» детей приглашают на научно-познавательное приключение ежедневно с 5 по 7 января 2023 года.
Маленькие гости смогут встретить Новый год в волшебном мире научных лабораторий, провести научные эксперименты и получить «умный» подарок.
Национальный музей Республики Башкортостан приглашает встретить Новый год-2023, посетив праздничные мероприятия и утренники.
С 27 по 30 декабря 2022 года и 3 января 2023 года юных гостей ждут на новогоднее путешествие по музею: танцы, новогодние игры, мини-квест и волшебный хоровод вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
С 3 по 8 января 2023 года в музее ежедневно будут проходить мастер-классы и викторины для детей, мини-квесты, зимние забавы.
Тем, кто не любит отмечать праздники пассивно перед телевизором с тазиком оливье, предлагаем встретить Новый год-2023 на горнолыжных курортах, за городом или в одном из увеселительных заведений Уфы.
Весело встретить Новый год-2023 предлагают рестораны и кафе Уфы. Здесь разрабатывается праздничное меню, предлагаются шоу-программы и выступления артистов с новогодними развлечениями и конкурсами.
В каком ресторане встретить Новый год-2023 в Уфе:
Бронирование столиков на новогоднюю ночь нужно осуществлять заранее. В ряде заведений понадобится внести предварительный депозит.
Праздничные банкеты, семейные новогодние вечера, шоу-концерты и яркие развлекательные программы предлагают отели, гостиницы, базы и дома отдыха Уфы.
Встретить Новый год-2023 приглашают:
Бронирование мест в отеле или на базе отдыха можно сделать на сайте «Тропки». Здесь же можно подобрать новогодний тур в Уфу.
Если ваш выбор — встретить Новый год-2023 активно, то можно отправиться всей семьей на горнолыжные курорты и трассы для любителей тюбинга и сноуборда.
Встретить Новый год-2023 приглашают:
Горнолыжные курорты предлагают однодневные ски-пассы и туры на новогоднюю ночь. Некоторые из них предлагают остановиться в отеле и забронировать места на новогодний банкет.
Развлекательный комплекс «Тинькофф-холл» на улице 50-летия Октября приглашает встретить Новый год-2023 в атмосфере ностальгии и зажигательных хитов прошлых лет. Две танцевальные площадки, живая музыка, шоу-программа, диджей и ведущий.
Вечеринка будет проходить 5 января 2023 года, стоимость — от 400 руб.
В нынешнем году в Уфе решили встретить Новый год без традиционных праздничных фейерверков и масштабных концертов в новогоднюю ночь. Но город будет украшен разноцветной иллюминацией и праздничными гирляндами, во всех районах появятся ледовые городки, установят елки и новогодние фотозоны.
В новогодних городках для детей на протяжении всех каникул будут проходить увеселительные программы с Дедом Морозом и новогодними развлечениями.