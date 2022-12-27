mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Где можно встретить Новый год в Уфе

Сегодня, 14:33
Фото: piqsels.com
Где можно встретить Новый год в Уфе
Уфа готова встретить гостей новогодними развлечениями для детей и взрослых, праздничной программой и площадками для активного отдыха. Где встретить Новый год-2023 в Уфе — в нашем материале.

Как встретить год Черного Водяного Кролика?

Хозяйственный и миролюбивый Кролик предпочитает шумным тусовкам уют домашнего очага, поэтому встретить Новый год-2023 лучше в кругу самых близких людей. Семейные посиделки, романтическая новогодняя ночь на двоих, встреча с друзьями за новогодним столом понравятся ушастому хозяину года.

Интерьер для новогодней ночи-2023 должен быть выполнен в мягких оттенках и теплом цвете, без кричащих красок. Акцент в декоре лучше сделать на натуральном цвете: синем цвете, зеленом цвете, шоколадном цвете, золотом цвете.

Встретить Новый год-2023 нужно за обильно накрытым столом, но без тяжелой пищи. На новогоднем столе обязательно должны присутствовать овощные блюда и нарезки, зелень, рыба и морепродукты, свежие фрукты.

Как встретить год Черного Водяного Кролика?
Фото: piqsels.com

В каком цвете встречать Новый год-2023?

Выбирая, в каком цвете встречать Новый год-2023, в первую очередь нужно спросить себя, чего именно вы ждете от грядущего года. В приоритете «кроличьи» цвета – черный цвет и все оттенки цвета воды. Но Черный Водяной Кролик будет не против, если в наряде будут присутствовать и другие цвета. Возьмите на вооружение определенный цвет – тот цвет, который подходит вам по внутренним ощущениям.

Главный цвет года – черный цвет – считается цветом таинственности и чувственности. Встретить Новый год-2023 в черном цвете могут бунтари и те, кто решил бросить вызов судьбе и непременно исполнить свои желания. Синий цвет - цвет спокойствия - выберут серьезные люди, полагающиеся только на себя. Оттенки синего цвета, в том числе голубой цвет, бирюзовый цвет, изумрудный цвет,  нужно выбирать тем, кто хочет обрести внутренний покой и силу.

Розовый цвет ассоциируется с кроличьими лапками. Поэтому этот цвет тоже подойдет для встречи Нового года-2023. Цвет нежности и радости принесет гармонию в жизнь.

Красный цвет – цвет страсти, но астрологи уверяют, что этот цвет подойдет для новогодней ночи-2023. Сила, активность и энергия красного цвета помогут в реализации самых невероятных проектов.

Для привлечения удачи можно использовать и другие цвета: фиолетовый цвет – цвет умиротворения и духовности, зеленый цвет – цвет надежды и веры в собственные силы, желтый цвет – цвет оптимизма.

Необязательно использовать в создании образа один цвет. Цвета можно комбинировать в нарядах и новогодних костюмах.

Что касается выбора платья, то Кролик предпочитает мягкость, простоту и тепло. Поэтому встретить Новый год-2023 можно как в шерстяном платье, так и в любимом теплом свитере.

В каком цвете встречать Новый год-2023?
Фото: piqsels.com

Где недорого отметить Новый год в Уфе?

Самый простой вариант встретить бюджетно Новый год-2023 в Уфе — посетить бесплатные катки и парки, сходить на недорогие концерты и спектакли, побывать на экскурсиях и выставках.

Ледовые городки и парки

На Новый год-2023 в Уфе откроют десяток ледовых городков во всех районах города. Встретить праздник можно будет на площади Ленина и Салавата Юлаева, возле Дворца спорта и в парке Кашкадан, в сквере «Волна» и в Демском парке, на площади Орджоникидзе и возле ДК «Моторостроитель».

На этих локациях установлены не только ледовые городки. Скверы и парки украшаются разноцветной новогодней иллюминацией, здесь устанавливают фотозоны и киоски с горячим чаем, работают новогодние ярмарки и детские аттракционы.

Экскурсия на ипподром «В гостях у Акбузата»

На конноспортивном манеже «Акбузат» можно увидеть показательные выступления для взрослых и детей. Гостям на новогодние праздники предлагают посмотреть пони-шоу, выступление джигитовщиков, прыжки через препятствия на лошадях, номера с дрессированными собачками. Кроме того, гостей ждут сувениры, фотозона, новогодние развлечения для всей семьи, катание на лошадках и пони.

Встретить Новый год-2023 всей семьей на ипподроме приглашают со 2 по 8 января 2023 года, стоимость — 500 руб.

Новогодний фестиваль «Terra Zima-2023»

Встретить новогоднюю ночь-2023 и провести весело выходные праздничные дни приглашает фестиваль «Terra Zima-2023». В новогоднюю ночь праздничная программа начнется в 22:00. Гости возле Гостиного двора смогут посмотреть праздничный концерт и поздравление Деда Мороза. Для детей и взрослых запланированы развлечения и игры на свежем воздухе, которые продлятся до 3:00 утра.

Конкурс карнавальных нарядов и парад-карнавал пройдет 1 января. Импровизированное шествие закончится зажигательной дискотекой и театрализованным представлением.

В рамках фестиваля встретить Новый год-2023 приглашает праздник «Зимний Сабантуй». Гостей мероприятия 2 января встретит гастрономическая ярмарка, зимние забавы, народные гулянья, новогодние представления и концерт. А 3 января на набережной реки Белой состоятся спортивные мероприятия: лыжно-лучный биатлон и парад санно-конных экипажей.

Концерты и спектакли

На новогодние каникулы зрителей приглашают Молодежный театр им. Мустая Карима, Русский драмтеатр Уфы и Башкирская филармония. Здесь пройдут спектакли и представления.

Праздничный концерт «Яна Ел-шоу» пройдет во Дворце молодежи и Конгресс-холле. В ДК «Мотостроитель» выступит популярный татарский исполнитель Данир Сабиров, а 8 января в Тинькофф-холле пройдет рок-концерт Князя «Новогодняя акустика».

Где недорого отметить Новый год в Уфе?
Фото: piqsels.com

Где встретить Новый год-2023 с детьми в Уфе?

Новогодние представления и спектакли, цирковые и научные шоу, елки и зимние забавы, мастер-классы и квесты — встретить Новый год-2023 с детьми в Уфе можно необычно и весело.

Резиденция Деда Мороза

Новогодний волшебник встретит детей и их родителей в собственной резиденции на Набережной реки Белой. Маленьких и взрослых гостей ждут тематические фотозоны, настоящий живой олень, интерактивные конкурсы и новогодние развлечения: День новогодних похищений, Зимний Сабантуй, Рождественские колядки, День мягких игрушек, Старый Новый год и др. Кроме того, здесь можно покататься на самом большом 800-метровом городском катке.

Встретить Новый год-2023 в гостях у главного новогоднего волшебника можно ежедневно до 14 января с 12:00 до 21:00. В новогоднюю ночь развлекательная программа продлится до двух часов ночи.

Новогодние утренники и представления

Встретить праздник с новогодними персонажами и любимыми сказками приглашают маленьких уфимцев театры города:

  • Новогодний спектакль «Холодное сердце» и сказку «Новогодние приключения Лопоуха» покажет 2 января 2023 года Молодежный театр им. Мустая Карима.
  • Спектакль «Мышиная история» будет демонстрироваться 2 января 2023 года в Башкирском театре драмы им. М. Гафаури.
  • Спектакль «Новогодние чудеса, или Баба-Яга против» можно посмотреть 3 января 2023 года в Татарском театре «Нур».
  • Музыкальную сказку «Летучий корабль» покажет малышам 4 января 2023 года Башкирский государственный театр оперы и балета.
  • На новогоднее представление «Щелкунчик. История счастья» приглашает 2, 5 и 7 января 2023 года филармония им. Х. Ахметова.
  • Веселый спектакль «Три кота» покажет 7 января 2023 года Дворец молодежи.
  • В ТЮЗ пройдут спектакли «Маленький Дед Мороз», «Аленький цветочек», «Морозко», ежедневно с 23 декабря 2022 года по 7 января 2023 года.

Подробный список новогодних мероприятий для детей можно найти на сайте новогодних детских мероприятий Уфы.

Шоу «Ми Ми Мишки. Новогодние истории»

Дворец молодежи приглашает детей и их родителей встретить Новый год на необычном шоу, который включает в себя сразу несколько программ. Гостей ждет научное и крио-шоу, шоу мыльных пузырей, световое шоу, танцевальный флешмоб, игры с большими шарами, интерактивы со светодиодными палочками.

Программа состоится 6 января 2023 года, стоимость — от 500 руб.

Новогоднее цирковое шоу

В Городском дворце культуры 2–4 января состоится шоу «Легендарный цирк Юрия Никулина». Гостей встретит Дед Мороз и Снегурочка, фокусники, экзотические животные, жонглеры и тяжеловесы. В конце шоу юных гостей ждет праздничная дискотека.

Билеты на мероприятие — от 500 руб.

Шоу «Научная елка. Дед Мороз и остановленное время»

В музее «Интеллектус» в ТЦ «Южный Полюс» детей приглашают на научно-познавательное приключение ежедневно с 5 по 7 января 2023 года.

Маленькие гости смогут встретить Новый год в волшебном мире научных лабораторий, провести научные эксперименты и получить «умный» подарок.

Новогодние чудеса в музее

Национальный музей Республики Башкортостан приглашает встретить Новый год-2023, посетив праздничные мероприятия и утренники.

С 27 по 30 декабря 2022 года и 3 января 2023 года юных гостей ждут на новогоднее путешествие по музею: танцы, новогодние игры, мини-квест и волшебный хоровод вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 3 по 8 января 2023 года в музее ежедневно будут проходить мастер-классы и викторины для детей, мини-квесты, зимние забавы.

Где встретить Новый год-2023 с детьми в Уфе?
Фото: 1MI

Лучшие места для празднования Нового года в Уфе

Тем, кто не любит отмечать праздники пассивно перед телевизором с тазиком оливье, предлагаем встретить Новый год-2023 на горнолыжных курортах, за городом или в одном из увеселительных заведений Уфы.

Рестораны и кафе с новогодней программой

Весело встретить Новый год-2023 предлагают рестораны и кафе Уфы. Здесь разрабатывается праздничное меню, предлагаются шоу-программы и выступления артистов с новогодними развлечениями и конкурсами.

В каком ресторане встретить Новый год-2023 в Уфе:

  • Ресторан «Империя» на улице С. Перовской, 29;
  • Музыкальный ресторан MusicHall27 на улице Кирова, 27;
  • Ресторан Rest Time на проспекте Октября, 136;
  • Клубный ресторан «Максимилианс» на улице Менделеева, 137;
  • Ресторан «Бочка» на проспекте Салавата Юлаева;
  • Ресторан Vысота22 на улице Менделеева, 160/9;
  • Чайхана «Дуслык» на улице Крупской, 9;
  • Ночной клуб-кафе «Сова» на улице Комсомольской, 2;
  • Кафе «Дубровский» на улице Пушкина, 94;
  • Бар «Руки вверх» на Верхнеторговой площади, 1.

Бронирование столиков на новогоднюю ночь нужно осуществлять заранее. В ряде заведений понадобится внести предварительный депозит.

Отели и базы отдыха

Праздничные банкеты, семейные новогодние вечера, шоу-концерты и яркие развлекательные программы предлагают отели, гостиницы, базы и дома отдыха Уфы.

Встретить Новый год-2023 приглашают:

  • «Президент Отель» на улице Авроры, 1;
  • Загородный клуб «Сильвер Кантри» в с. Новоабзаково;
  • Гостиничный комплекс «Башкирия» на улице Ленина, 25/29;
  • Комплекс апартаментов «Таганай» у озера Банного;
  • AMAKS City-Hotel на улице Р. Зорге, 17;
  • База отдыха «Башкирская Рица» на берегу Павловского водохранилища;
  • Дом отдыха «Звездный» в 100 км от Уфы, с Атамановка;
  • Экокомплекс «Лель» на улице Левобережная, 51/1.

Бронирование мест в отеле или на базе отдыха можно сделать на сайте «Тропки». Здесь же можно подобрать новогодний тур в Уфу.

Горнолыжные курорты

Если ваш выбор — встретить Новый год-2023 активно, то можно отправиться всей семьей на горнолыжные курорты и трассы для любителей тюбинга и сноуборда.

Встретить Новый год-2023 приглашают:

  • Горнолыжный курорт Абзаково в Белорецком районе;
  • ГК «КушТау» в Стерлитамаке;
  • Горнолыжный центр «Ак-Йорт» в Уфе на улице Менделеева, 160;
  • Горнолыжный центр «Банное» в 300 км от Уфы;
  • ГК «Кандрыкуль» в 130 км от Уфы в Туймазинском районе.

Горнолыжные курорты предлагают однодневные ски-пассы и туры на новогоднюю ночь. Некоторые из них предлагают остановиться в отеле и забронировать места на новогодний банкет.

Большая Рождественская дискотека 80-90-00-х

Развлекательный комплекс «Тинькофф-холл» на улице 50-летия Октября приглашает встретить Новый год-2023 в атмосфере ностальгии и зажигательных хитов прошлых лет. Две танцевальные площадки, живая музыка, шоу-программа, диджей и ведущий.

Вечеринка будет проходить 5 января 2023 года, стоимость — от 400 руб.

Лучшие места для празднования Нового года в Уфе
Фото: piqsels.com

Уличные гуляния на Новый год-2023 в Уфе

В нынешнем году в Уфе решили встретить Новый год без традиционных праздничных фейерверков и масштабных концертов в новогоднюю ночь. Но город будет украшен разноцветной иллюминацией и праздничными гирляндами, во всех районах появятся ледовые городки, установят елки и новогодние фотозоны.

В новогодних городках для детей на протяжении всех каникул будут проходить увеселительные программы с Дедом Морозом и новогодними развлечениями. 

Уличные гуляния на Новый год-2023 в Уфе
Фото: piqsels.com
#Новый год#Уфа
Подпишитесь
WhatsApp перестанет работать у некоторых жителей Башкирии в 2023 году
Сегодня, 10:32
СМИ сообщили об обысках в компании «Башспирт»
Сегодня, 08:05
Мэр Уфы устроил разнос за простой коммунальной техники во время уборки снега
Сегодня, 07:42
«Мы в самом начале»: Роспотребнадзор сделал важное заявление для жителей Башкирии
Сегодня, 07:31
Стал известен график работы травмпунктов в новогодние праздники в Уфе
Сегодня, 03:53
«Разменная монета?»: жены мобилизованных из Башкирии массово попросили найти их мужей
21 декабря 12:03