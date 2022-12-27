Выбирая, в каком цвете встречать Новый год-2023, в первую очередь нужно спросить себя, чего именно вы ждете от грядущего года. В приоритете «кроличьи» цвета – черный цвет и все оттенки цвета воды. Но Черный Водяной Кролик будет не против, если в наряде будут присутствовать и другие цвета. Возьмите на вооружение определенный цвет – тот цвет, который подходит вам по внутренним ощущениям.