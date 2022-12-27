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Фитнес-тренер дала советы по составлению меню для новогоднего стола

Сегодня, 14:27
Фото: piqsels.com
Health-coach и тренер по фитнесу Полина Новикова рассказала, как получить удовольствие от праздничного застолья и при этом сохранить стройность фигуры.

Она пояснила, что не следует переедать, для чего необходимо следить за объемом порций на тарелке и не брать добавку. Кроме того, в новогоднюю ночь следует отдать предпочтение блюдам с легкими заправками, заменив майонез на сметану, а «тяжелые» салаты оставить на следующий день. Об этом пишет Pravda.Ru

Кроме того, Новикова рекомендовала включить в праздничное меню что-то белковое: рыбу, морепродукты, курицу, мясо. Не следует забывать и о зелени с овощами. А из закусок можно оставить овощную, сырную тарелку и немного фруктов, подчеркнула фитнес-тренер. 

Бутерброды с красной икрой специалист посоветовала делать на цельнозерновом хлебе, а в качестве спиртного выбрать сухие вина, не забывая при этом пить и простую воду. Также побольше танцуйте и играйте в новогодние игры, тогда лишние граммы не наберутся, а самочувствие и настроение будут прекрасными, резюмировала Полина Новикова.

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