Фитнес-тренер дала советы по составлению меню для новогоднего стола

Она пояснила, что не следует переедать, для чего необходимо следить за объемом порций на тарелке и не брать добавку. Кроме того, в новогоднюю ночь следует отдать предпочтение блюдам с легкими заправками, заменив майонез на сметану, а «тяжелые» салаты оставить на следующий день. Об этом пишет Pravda.Ru